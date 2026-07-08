Zagrijavanje za Love Island Adria: Stigla spektakularna nova sezona britanskog Love Islanda

Dvanaestero samaca uselilo se u raskošnu vilu na Majorci, u nadi da će pronaći ljubav, steći prijateljstva i otići s bogatom novčanom nagradom od 50 tisuća funti. Ovogodišnja sezona britanskog 'Love Islanda' donosi i dinamično ljeto ljubavi, začinjeno tematskim obratom, vila u kojoj parovi borave preuređena je i posvećena Svjetskom prvenstvu u nogometu. Kandidati će, osim u ljubavi, uživati i u sportskim uzbuđenjima.

Pozornost gledatelja i obožavatelja formata privukla je postava, dok su prethodnih godina glavnu ulogu imali influenceri, ovogodišnji odabir donio je ljude raznih profila pa su se među kandidatima našli učitelj, medicinska sestra, detektivka, električar, ali i izvođač na West Endu te profesionalni model. Mješavina različitih profila ljudi garantira odličan televizijski sadržaj.

Foto: Joel Anderson

Među kandidatkinjama je najstarija 28-godišnja detektivka Lola Deal, dok je najmlađa kandidatkinja 21-godišnja Robyn Langton procjeniteljica troškova i DJ-ica. Tu su i vlasnica modnog brenda Jasmine Gaziza, medicinska sestra Angelista Gunda te studentica Mica Harris i snimateljica Ellie Chadwick.

Muški stanari ne zaostaju, Ope Sowande izvođač je s West Enda, dok je Sean Fitzgerald učitelj i igrač galskog nogometa. Poduzetnik Lorenzo Alessi ne skriva što želi, a takav je i električar Sam Workman. Agent za nekretnine Aidan Murphy i model Samraj Toor također su spremni na dinamičnu potragu za ljubavlju.

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