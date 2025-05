Večeras djevojkama kuha fitness trenerica: 'Mia top kuha!'

Mia Miškulin, studentica marketinga, fitness trenerica te polufinalistica 'Gospodina Savršenog' kuhat će za Saru, Anu, Maidu i Gloriju četvrti dan ovotjedne 'Večere za 5'. „Ne znam da li da očekujem nešto proteinsko zdravo, bez šećera ili će Mia dati i sebi i nama oduška i pripremiti neku bombu. Rekla je da ovaj tjedan ne pazi na prehranu, pa ćemo vidjeti“, komentirat će Maida.

Foto: RTL

Mia je inače iz Rijeke, ali živi u Zagrebu gdje radi i studira. „U sportu sam cijeli život. Prije sam se bavila odbojkom, plesom, a sad je došao red na teretanu i tu sam pronašla sebe. To je ono što volim raditi i čime se želim baviti u budućnosti. Bitno mi je dobro izgledati prvenstveno zbog sebe i zbog vlastitog zdravlja. Volim šetati, volim prirodu, preferiram zdrav način života i ljude oko sebe potičem da budu isto takvi“, kaže disciplinirana Mia, ali dodaje i da jako voli izlaziti i da je svaki vikend vani i uživa u druženju s prijateljima.

Foto: RTL

''Mislim da su me ljudi doživjeli možda malo i preozbiljno. Jesam ja ozbiljna i organizirana, ali sam zabavna i luda - ja sam u svom društvu pokretač svega“, kaže za sebe simpatična Mia.

Svoju večeru Mia će pripremiti s rajčicom, burratom, hobotnicom, brokulom, šumskim voće, whey proteinom i svježim sirom. „Znala sam da će biti proteina, to je to, to se očekuje“, komentirala je Glorija kad je vidjela popis sastojaka, a Ana kratko dodala: ''Mia top kuha!“

Hoće se Mia probiti na vrh ovotjedne ljestvice - ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Večere za 5' danas od 17.50 na RTL-u! Epizoda je dostupna odmah na platformi Voyo.

