Učiteljica Željka pobjednica je osječkog tjedna 'Večere za 5': 'Apsolutno se isplatio trud'

Posljednji dan osječkog tjedna za ekipu je kuhala Snežana Klobučar. Današnja domaćica osvojila je ukupno 57 bodova. Pobjedu je odnijela učiteljica Željka, koja je kuhala u ponedjeljak, s osvojenih 77 bodova.

Večerašnja domaćica pripremu je započela desertom 'Larisine kocke', kolač s kombinacijom klasičnog i čokoladnog biskvita, a sve je prelila čokoladnim pudingom prije pečenja, a nakon pečenja dodala vrhnje. „Maslac i brašno bih zamijenila nečim drugim“, iskreno je rekla Željka, gledajući sastojke, ali ipak rekla i: „Bit će desert sigurno bolji nego jučer.“

Slijedila je priprema predjela nazvanog 'Šaranska krckalica', a riječ je bila o čipsu od šarana. „Ja se radujem što će biti riba za predjelo pa ćemo vidjeti“, komentirala je Željka, a Marjan rekao: „Po sastojcima očekujem čips od šarana i nadam se da će biti dovoljno slan. Moglo bi ovo biti jako dobro.“

'Brko u saftu' bilo je posljednje jelo na redu za pripremu i, očekivano, riječ je bila o somu u saftu i tjesteninom kao prilogom, točnije, slavonskom perkeltu. Tijestu je dodala domaći sir i prženu slaninu, a mast od slanine dodala je u kotlić u kojem se kuhao i som. Željka i Mladen priznali su kako i nisu baš pretjerani ljubitelji soma, pa je Mladen rekao: „Nije baš najbolja riba iz rijeke, ima dosta miris po mulju, ali malo da se stavi u fiš paprikaš zbog masnoće, to može.“

Snežana se pripremila za svoje goste i odjenula kao prava Šokica, a Marin, Mladen i Marjan za posljednju večer odlučili su staviti kravate. Gostima su na dočeku zapjevale djevojke iz KUD-a Josipovac, a i domaćica sa spremnim aperitivima.

Ekipa se smjestila za lijepo dekoriran stol i poslužila predjelo. Željki se predjelo nije baš svidjelo, izgledom joj je bilo preobično, a okusom premasno. „Nije mi se svidjelo ni malo, jako puno okusa ulja, okus ribe nisam ni osjetio“, priznao je Mladen, a nedostajalo mu je soli, kao i Marjanu. Marin je jedini bio zadovoljan predjelom.

Glavno jelo stiglo je pred goste posluženo tako da si gosti sami uzmu koliko žele tjestenine i koliko žele perkelta. „Ribu u kotliću nikad nisam jeo“, priznao je Mladen. „Preferiram ipak smuđa jer je manje mastan nego som, a i finiji mi je i ukusniji“, iskrena je bila Željka. Gosti su se šalili na račun toga kako je jelo bilo poprilično ljuto. „Glavno jelo bilo je napravljeno po mom ukusu. Vidim da su neki prigovarali da je bilo ljuto, ali taj pikantan okus je meni bio pun pogodak“, rekla je Željka. „Znam da se u Slavoniji jede ljuto, ali mislim da je ovo ipak prešlo granicu neke ljutine“, rekao je Mladen, a Marjan je priznao domaćici kako mu je preljuto.

Desert se izgledom svidjelo gostima, ali nije impresionirao goste. Mladenu je bio pretežak, Željka je priznala Snežani da nije baš po njenom ukusu, a kasnije je dodala kako joj je biskvit bio presuh. „Meni je desert bi presladak, nakon preljutog glavnog jela, desert mi je bio presladak“, zaključio je Marjan.

Ekipa se i ove večeri dobro zabavila, za stolom je, kao i uvijek, bilo šala i zezancije, ali pred kraj je atmosfera ipak malo pala. Večera se gostima nije pretjerano svidjela pa je, osim desetke od Marina, Snežana dobila sedam bodova od Željke, šest od Mladena i samo tri od Marjana.

Atmosferu je Marin ocijenio s deset bodova, Željka sa sedam, Mladen s osam, a Marjan sa šest i rekao: Domaćica je bila jako zabrinuta, nervozna, nesigurna.“

Preostalo je proglasiti pobjednicu ili pobjednika. Na petom mjestu bio je, očekivano, Marin, na četvrtom Snežana, na trećem Mladen, na drugom Marjan, a pobjedu je odnijela Željka. „Apsolutno se isplatio trud i same večere i hrane i atmosfere što smo podigli.“

