Trenerica Mirna podijelila fotografije: 'Recept za sreću i balans u duši i tijelu'

Trenerica Mirna iz "Života na vagi" s pratiteljima je na Instagramu podijelila nekoliko fotografija s odmora na moru, na kojima odiše srećom i vedrinom.

"Girls day, sunce, more, dobra hrana i još bolje društvo. Recept za sreću i balans u duši i tijelu... i zato ti, more, hvala", napisala je.

Odlazak Zvonimira

Podsjetimo, prošli tjedan u emisiji "Život na vagi" obilježio je neočekivani odlazak Zvonimira, kapetana plavog tima i jednog od glavnih favorita.

Iako je dugo bio poznat kao "zvijer" sezone, kombinacija taktičkih odluka i slabijeg rezultata dovela ga je ispod crte.

Foto: Rtl

"Znam da sam bio konkurencija. Ali da ću se ljutiti, nema šanse", izjavio je mirno pri odlasku. Emisiju je napustio s čak 31,7 kilograma manje i ostavio snažan dojam na cijelu sezonu.

