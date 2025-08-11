ŠIRE SE TRAČEVI /

Tko su odmetnici 'Farme' i kome će se poremetiti snovi o finalu?

Neke kandidate čeka emotivno iznenađenje

11.8.2025.
13:06
Posljednji dani na imanju opasno se bliže. Farmeri su umorni, no želja za pobjedom sve je jača.

Neočekivani preokret čeka ih već od ranog jutra i nitko nije siguran što točno misli o novim vijestima i tzv. "odmetnicima".

Tračevi i planovi šire se imanjem jer treba dobro promisliti koji je idući korak – nitko ne želi pogriješiti.

Izbor za prvog duelista trebao bi proći očekivano jer veliki klan ima plan, no ništa nikad nije kako se isprva čini.

Kako bi dobili dodatnu snagu za dane pred njima, neke kandidate čeka emotivno iznenađenje.

Nova epizoda "Farme" od ponoći je dostupna na platformi Voyo. Show gledajte i na RTL-u, od ponedjeljka do petka u 20.15 sati.

POGLEDAJTE VIDEO: Farma: Dora i Jelena rade

 

 

