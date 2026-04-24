Osvojila svijet u showu Love Island, ima milijune fanova i zovu je najzgodnijom reality zvijezdom

Ono što je započelo kao još jedan ljetni format za zabavu ubrzo se pretvorilo u kulturni spektakl koji nadilazi granice i osvaja svijet. Koncept fenomena Love Island je naizgled jednostavan – skupina atraktivnih samaca zatvorena u luksuznoj vili, uz stalni nadzor kamera i zadatak da pronađu ljubav – no njegova stvarna snaga leži u spoju romantike, natjecanja i nepredvidive drame.

Jedna od najpopularnijih natjecateljica ikada - svakako je atraktivna influencerica Molly Smith koja već na prvi pogled djeluje kao prototip moderne reality zvijezde: visoka, atletski građena, samouvjerena pred kamerama i potpuno svjesna dinamike medijskog prostora u kojem se kreće. Ipak, njezin uspon unutar britanske pop-kulture nije bio linearan.

Široj javnosti postaje poznata 2020. godine, kada ulazi u šestu sezonu showa Love Island kao dio Casa Amor obrata – segmenta koji redovito razbija postojeće parove i testira lojalnost natjecatelja. Upravo ondje upoznaje Calluma Jonesa, tada već emocionalno vezanog muškarca za drugu djevojku u vili. Njihova brza povezanost kulminira odlukom koja postaje jedan od najkomentiranijih trenutaka sezone: Callum prekida dotadašnji odnos i bira Molly, izazivajući podijeljene reakcije gledatelja, od oduševljenja do otvorene kritike.

Foto: Old Boy's Club/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Iako par ne stiže do finala, njihov odnos nastavlja se i nakon završetka emisije, čime se izdvajaju od tipičnih kratkotrajnih reality romansi. Tijekom nekoliko godina zajedničkog života, njihov odnos funkcionira pod stalnim povećalom društvenih mreža i tabloida, sve do prekida 2023. godine.

Njezino ponovno pojavljivanje na male ekrane dolazi s projektom Love Island: All Stars, koji okuplja već poznata lica i testira može li se televizijska kemija reproducirati u novim okolnostima. Za razliku od prvog ulaska, Molly ovaj put dolazi kao etablirana figura, s izgrađenim imidžem i jasnim očekivanjima publike. Posebnu napetost donosi činjenica da se u vili ponovno susreće s Callumom, čime se otvara prostor za neizbježne usporedbe prošlosti i sadašnjosti.

Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited/Alamy/Profimedia

No narativ ubrzo dobiva novi fokus kada upoznaje Toma Clare. Njihov odnos razvija se postupno, bez naglih obrata koji su obilježili njezinu prvu sezonu. Upravo ta smirenija dinamika, uz vidljivu kompatibilnost, donosi im sve veću podršku publike, a Molly iz pozicije nekadašnje “uljeza” prelazi u ulogu favoritkinje. Pobjeda u sezoni dodatno učvršćuje njezin status jedne od najuspješnijih natjecateljica u povijesti formata.

Paralelno s televizijskim angažmanom, Molly gradi snažnu prisutnost na društvenim mrežama, gdje kombinira fitness sadržaj, modne suradnje i uvid u privatni život. Danas je u sretnoj vezi s Tomom, a nedavno su pale i zaruke.

Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited/Alamy/Profimedia

