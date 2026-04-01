Tajna više nije sigurna: Istina o Zorinom djetetu širi se dalje

Nova epizoda RTL-ove serije "Divlje pčele" donosi dramatičan zaplet. Tajna o Zorinoj trudnoći više nije sigurna, a njezino otkrivanje moglo bi imati dalekosežne posljedice.

U napetom razgovoru Katarina je povjerila Stipanu informaciju koja bi mogla uzdrmati živote sestara Zore i Cvite. Otkrila mu je da je Zora trudna, ali i dio plana koji situaciju čini još složenijom – Cvita, koja ne može imati djece, odlučila je lažno prikazivati vlastitu trudnoću. Ideja je da nakon poroda Zora preda dijete sestri, koja bi ga potom odgajala kao svoje.

Takav dogovor, donesen daleko od očiju okoline, temelji se na očaju i strahu od osude. Stipan je na to reagirao šokom i nevjericom, svjestan koliko njihova sredina teško prihvaća ovakve odluke. Posebno ga brine sudbina djeteta koje bi moglo odrastati okruženo tajnama i predrasudama.

Dodatnu misteriju stvara pitanje oca. Katarina je tek natuknula da on nije iz njihova kraja i da neće sudjelovati u životu djeteta, ostavljajući prostor za nagađanja i nove zaplete.

Iako je u početku oštro osuđivao ideju, Stipan je tijekom razgovora počeo mijenjati perspektivu. Prisjetio se sličnog slučaja iz prošlosti koji je, unatoč svemu, završio bez većih posljedica. Njegov stav postupno prelazi iz osude u razumijevanje, pa na kraju zaključuje da bi ovakav rasplet možda mogao biti najbolje rješenje za sve uključene – uz obećanje da će čuvati povjerenu tajnu.

Dok se Cvita priprema održati iluziju trudnoće, a Zora nosi dijete čiji identitet oca ostaje nepoznat, napetost raste. Cijela zajednica nesvjesno se približava trenutku kada će istina izaći na vidjelo i staviti na kušnju odnose, tradiciju i granice oprosta.

Serija "Divlje pčele" emitira se od ponedjeljka do petka u 20:15 na RTL, a nove epizode dostupne su i ranije na platformi Voyo.