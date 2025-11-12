‘Život na vagi’: Što su kandidatkinje zaista prošle i kako žive danas

Kamere su ugašene, dojmovi su se slegli, a finale RTL-ovog showa ''Život na vagi'' čije su propuštene epizode dostupne na platformi Voyo. No za Mariju i Nenu stvarni izazov tek počinje... Povratak u svakodnevicu, obitelji i život izvan televizijske kuće.

U ekskluzivnom razgovoru za RTL.hr i Voyo podcast ''Spill The Tea'', kandidatkinje otkrivaju što se zaista događalo iza kamera, koje su taktike koristile, kako su ih dočekale obitelji i što se dogodilo s Marijinim slavnim janjetom. Nakon mjeseci intenzivnog rada na sebi, osjećaji su pomiješani. Marija je puna energije i svoje iskustvo opisuje kao fantastično, ludo i nezaboravno, dok Nena priznaje da je umorna, ali ne fizički, već psihički. Povratak kući, suprugu i kćerkicama bio je emotivan šok. Cijeli video pogledajte OVDJE.

Marija je veliko finale dočekala u svom stilu: plesala, pjevala i uživala u svakom trenutku. Strategija koju je primijenila, kako je rekla u RTL-ovom podcastu, bila je dvostruki mač. Imala je želju impresionirati druge kandidate, ali i vanjsku publiku. Kao najbolja nefinalistica osvojila je 7000 eura, koje planira uložiti u svoj život, od garderobe do novog stana. Njezina tetka, kod koje je boravila, bila je šokirana njenom transformacijom.

Marija i Nena nastavile sa zdravim navikama nakon showa

Kod Nene su reakcije obitelji bile mješovite. Majka je bila zabrinuta zbog mršavljenja, dok je suprug presretan što je napokon dobio ženu kakva je bila na početku. Što se tiče janjetine koju je Marija spominjala na početku showa, ona se našalila da janjeta nije čekalo, ali da će sigurno uživati u jednom komadu.

Obje kandidatkinje nastavile su sa zdravim navikama i nakon izlaska iz kuće. Marija je trenirala tri puta dnevno, dok je Nena uspjela uključiti cijelu obitelj u novi način prehrane i treninga. Unatoč borbi u showu, iza kamera razvilo se prijateljstvo, a treneri su igrali ključnu ulogu u njihovoj transformaciji, kako fizički, tako i psihički.

Foto: RTL

Za RTL.hr i Voyo podcast ''Spill The Tea'', bivše kandidatkinje izjavile su da najveća pobjeda za obje nije novac, već zdravlje i samopouzdanje. Marija je smršavila sa 142,5 na 97 kilograma, riješila se lijekova za štitnjaču i tlak, dok je Nena smanjila rizik od dijabetesa i kronične bolove u koljenima. Njihova poruka gledateljima jasna je: ''Sve je u glavi. Posložite misli, odradite posao i rezultat će doći.''

Propuštene epizode RTL-ove emisije ''Život na vagi'' gledajte na platformi Voyo, bez reklama.

