Sutra je finale 'Života na vagi', a večeras će otkriti tko će se boriti za nagradu od 20.000 eura

U današnjoj epizodi 'Života na vagi' slijedi vaganje petero najboljih kandidata, a samo troje od njih večeras će postati finalisti. No tu nije kraj iznenađenjima jer će se četvrti finalist otkriti tek u finalu.

„Kad je počinjala ova sezona, bilo vas je osamnaestero. Dočekala sam vas baš na ovome mjestu i rekla da vas na vrhu čeka Zaboky selo, mjesto u kojem je počelo vaše putovanje. Tu je počeo vaš fizički uspon, ali na neki način i životni, psihički uspon. Sami znate kakva je sezona bila; bilo je teških trenutaka, bilo je suza, smijeha… Četrnaest tjedana je iza nas, a vas je ovdje, nakon svega toga - samo petero. Čestitam vam što ste stigli do ovdje!“ poručuje Antonija kandidatima koji se večeras vraćaju na mjesto gdje je sve počelo.

Foto: Rtl

„To neće utjecati na rezultate na vagi, ali željeli smo da prođete ovaj uspon još jednom - sada kao drugačiji ljudi“, dodala je Antonija o simboličnom izazovu koji ih očekuje.

'Flashback na početak'

„Praktički da vidimo koliki smo napredak postigli ovdje“, kaže Dominik, a Ante dodaje: „Flashback na početak. Vratili su nas sad ovako mršavije i malo zdravije na ono gdje smo počeli.“ A Nena, uvijek spremna za izazov, odlučno poručuje: „Vrlo rado idem odraditi posljednji uspon!“

Foto: Rtl

Dok se emocije miješaju, sjećanja naviru i svi su svjesni da je pred njima vaganje koje će odlučiti sve. „Odluka o tome kojih troje ide u finale - to će nam jasno reći zelena linija“, najavljuje Antonija.

Napetost dodatno raste i zbog Nenine nagrade iz velikog izazova - njezin se postotak na vaganju utrostručuje. „Onda se utrostručuje i plus“, objašnjava Antonija, no Nena ostaje samouvjerena: „U mojoj glavi je to nemoguće, s obzirom na prehranu i na to da se pridržavam apsolutno svega.“

Predfinalnu epizodu 'Života na vagi' pogledajte večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo, a sutra u 20.15 na RTL-u ne propustite veliko finale devete sezone i trenutak kada ćemo doznati tko je pobjednik 'Života na vagi'!

