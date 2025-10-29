Edo nije skrivao ponos kada je u pitanju njegova favoritkinja: 'Može biti uzor mladim ženama'

U emisiji je sve emotivnije, a sada je Edo podsjetio Nenu na njezine početke. „Sjeti se svog prvog izazova, onog nakon kojeg si plakala jer si mislila da ćeš ispasti“, započeo je Edo, vraćajući je mislima na sam početak njezina puta.

Danas Nena na te trenutke gleda s potpuno drugačijim stavom. „Sad mi je nekako smiješno što sam uopće plakala zbog toga i što sam dovodila u pitanje hoću li ostati. Znam koliko mogu i koliko još više mogu napraviti“, priznala je, pokazujući koliko je mentalno ojačala tijekom natjecanja. Upravo tu promjenu smatra svojim najvećim uspjehom. „Mislim da sam s prošlim velikim izazovom dokazala koliko sam zapravo jaka u glavi i koliko mogu zadržati fokus do samog cilja.“

Foto: RTL

Trener Edo, koji je kroz godine radio s desecima kandidata, nije skrivao koliko ga je Nenin pristup impresionirao. Njezinu dosljednost i predanost opisao je kao rijetkost u ovom formatu. „Zaista rijetko mogu reći za nekog natjecatelja da je uvijek bio na visini zadatka“, rekao je Edo s vidljivim ponosom. „Nena je to bila tijekom cijele sezone. U sto dana druženja, možda je jednom bila ispodprosječna, a gotovo uvijek – u 99 posto slučajeva – bila je izvrsna.“

Otkrio što ga posebno fascinira

Vrhunac razgovora bio je trenutak u kojem je Edo sažeo Nenin put i utjecaj koji je ostavila, ne samo na njega, već i na gledatelje. Njegove riječi bile su ispunjene poštovanjem i emocijom. „Nena me apsolutno fascinira svojom snagom, izdržljivošću i otpornošću“, izjavio je, dodajući rečenicu koja najbolje opisuje njezinu transformaciju: „Ona stvarno može biti uzor svim mladim ženama danas.“

Na kraju je iskreno priznao koliko se osobno povezao s njom i cijelim crvenim timom. „Nekako sam je prigrlio kao vlastito dijete. To je jedna povezanost koja je stvarna i dugotrajna – i koja će, vjerujem, trajati i nakon što se kamere ugase“, zaključio je Edo emotivno.

Finale "Života na vagi" gledajte uživo u petak, 31.10. na RTL-u ili platformi Voyo.

