Na ove prizore nitko nije ostao imun: Susret dviju kandidatkinja izmamio suze na njihovim licima

Povratak bivših kandidata u “Život na vagi” izazvao je pravu bujicu emocija, no trenutak između prijateljica Marije i Katarine dirnuo je sve prisutne. Trening je prekinut dolaskom poznatih lica, među kojima je bila i Kate, čiji je povratak za Maru zimao veliku značenje. Kad su se ugledale, zagrlile su se.

Foto: Rtl

“Oči su pune suza i kod Mare i kod mene”, priznala je Kate, opisujući emotivan susret. “Ovo su stvarno lijepe emocije, jer znam koliko je Mare za mnom žalila i plakala.” Njihov zagrljaj bio je podsjetnik na to koliko je važna podrška kroz proces transformacije. Kate se prisjetila koliko je teško bilo ostaviti Maru u ranijim fazama showa: “Baš je bila jadna, tužna i utučena. Sad vidim sreću u njenim očima. Smije se i plače istovremeno”, rekla je Kate, naglašavajući koliko joj je drago što se vratila upravo zbog Mare. “Drago mi je da mogu biti njezina podrška ovaj tjedan.”

Utjecaj Katinog dolaska na Maru bio je trenutan i nevjerojatan. Sama Mare to je opisala posebnim riječima. “Toliko mi je značilo da je Kate tu pored mene. Osjećala sam se sigurnije i dobila energiju koju mi je ona pružila. Današnji trening odradila sam sa smješkom.”

