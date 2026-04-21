SIMPATIČNA PARALELA /

Stivena iz 'Igre chefova' uspoređuju s poznatim glumcem: Jesu li u pravu?

Foto: RTL

U showu 'Igra chefova' dogodio se posebno duhovit trenutak kada je jedan natjecatelj usporedio chefa Stivena s poznatim glumcem kojeg gledamo u seriji 'Mentalist'

21.4.2026.
15:23
Hot.hr
Stiven Vunić, domaći chef kojeg trenutno gledamo u žiriju kulinarskog showa "Igra chefova", izazvao je opće oduševljenje u posljednjoj emisiji showa. 

Naime, jedan od natjecatelja showa, Leon Kondres, primijetio je kako naš chef Stiven neodoljivo podsjeća na zvijezdu serije "Mentalist", Stevena Bakera. Naime, i Vunić i Baker imaju svijetle oči te kosu stiliziraju u razbarušenu frizuru, zbog čega je i nastala simpatična usporedba.

Foto: SBM/PictureLux/Profimedia

Isto tako, natjecatelj Leon povukao je i paralelu s prezimenom popularnog australskog glumca i profesije našeg Stivena.

"On se zove Simon Baker. Kuhar", rekao je kroz smijeh Leon, na što su se nasmijali i chef Toni Boban te chef Tibor Valinčić.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I dok je Steven Baker jedno od najpoznatijih TV lica, naš je Stiven Vunić jedna od najvećih domaćih zvijezda u svijetu gastronomije, što potvrđuje i prestižna titula najboljeg chefa 2026. godine, prema stručnom sudu Gault&Millau. Svoj uspjeh izgradio je u restoranu Zijavica, restoranu koji je od skromne pizzerije evoluirao u vrhunsku destinaciju za ljubitelje morske kuhinje.

U restoranu su se u potpunosti posvetili autentičnosti i kvaliteti te izgradili prepoznatljiv gastronomski identitet zbog kojeg mnogi turisti i domaći posjetitelji redovito posjećuju Mošćeničku Dragu.

Nove epizode showa "Igra chefova" dostupne su na Voyo, gdje ih možete gledati prije svih, dok se na RTL-u emitiraju od ponedjeljka do srijede u 21:15.

Igra ChefovaTvRtlVoyoSimon Baker
