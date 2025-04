Tjedan će kraju u Kloštar Ivaniću privesti svestrana Snežana Tučkorić, koja se u show prijavila kako bi isprobala nešto novo, ali i zbog ljubavi prema kuhanju. Radi kao prodavačica, a u slobodno vrijeme rado čita i izrađuje razne dekoracije. Snežana priprema raznolika jela i, iako njena djeca preferiraju mesna jela, ona sama je velika ljubiteljica ribljih jela i povrća, a omiljena joj je hobotnica.

Foto: RTL

"Rođena sam u Vojvodini, igrom slučaja sam završila tu, suprug je radio i zaljubili smo se i evo nas tu. Mogu reći da mi se više sviđa tu nego tamo, bez obzira na to što svi kažu da ih rodni kraj vuče, ja sam tu više nego tamo i ovdje mi je prekrasno. Sa suprugom sam 35 godina u braku, imamo troje djece i četvero unučadi, velika smo obitelj i vrlo sam ponosna na sve njih", otkrila je Snežana.

"Biti baka je turbulentno, no zabavno, ispunjava i ništa drugo to ne može nadomjestiti. Kuham im ono što žele. Prije 20 godina sam se zaposlila kao prodavačica u kiosku. U mirovinu bih sutra kad bi mi netko dao, ali ne mogu", dodala je Snežana. "Volim čitati ljubiće, to me opušta, udubiš se i ide samo od sebe, ne možeš stati čitati", zaključila je.

Foto: RTL

Današnju domaćicu na sudjelovanje su nagovorile njezine kćeri i jako je sretna zbog toga. Svoju večeru odlučila je spraviti od sastojaka kao što su topljeni sir, paprika, crveni grah, krumpir, mrkva, brašno i mlijeko. "Topljeni sir volim jesti", otkrio je Karel. "Strah me brašna, opet brašno, to je provokacija", za kraj je zaključio Mislav.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ne propustite nove epizode 'Večere za 5' na RTL-u od ponedjeljka do petka od 17.50! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Pratite izlaske uhićenih u akciji USKOK-a

Tekst se nastavlja ispod oglasa