Ovakvoj reakciji šefa NATO-a nitko se nije nadao: Pogledajte što je poručio Europi

Foto: Moiram/alamy/profimedia

Šef NATO-a upozorio je europske zemlje da moraju povećati izdvajanja za obranu na 10 posto ako 'se žele obraniti same', dodajući da će morati izgraditi vlastite nuklearne kapacitete

27.1.2026.
13:05
Dunja Stanković
Moiram/alamy/profimedia
Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte poručio je Europi da "nastavi sanjati" ako misli da se može braniti bez podrške Sjedinjenih Američkih Država. 

"Ako itko ovdje opet pomisli da se Europska unija ili Europa u cjelini može braniti bez SAD-a, neka nastavi sanjati. Ne možete. Ne možemo. Trebamo jedni druge", kazao je Rutte u obraćanju Europskom parlamentu u Bruxellesu u ponedjeljak. 

Šef NATO-a upozorio je europske zemlje da moraju povećati izdvajanja za obranu na 10 posto ako "se žele obraniti same", dodajući da će morati izgraditi vlastite nuklearne kapacitete, na što će otići milijarde eura, prenosi CNN. 

Ovakvoj reakciji šefa NATO-a nitko se nije nadao: Pogledajte što je poručio Europi
Foto: Wiktor Dabkowski/zuma Press/profimedia

U tom scenariju, nastavio je, upozorio ih je da će izgubiti "krajnjeg jamca naše slobode". To je po njegovu mišljenju američki nuklearni kišobran. "Dakle, sretno", zaključio je Rutte. 

Pohvalio Trumpa

Njegovo upozorenje uslijedilo je nakon napetosti koje je u Europi izazvao američki predsjednik Donald Trump zbog svojih pretenzija za preuzimanjem Grenlanda. U međuvremenu je javno isključio mogućnost upotrebe sile za aneksiju otoka tijekom Svjetskog ekonomskog foruma u švicarskom Davosu prošloga tjedna. 

Šef NATO-a nastavio je hvaliti Trumpa zbog pokretanja pitanja arktičke sigurnosti, priznajući da će to vjerojatno naljutiti mnoge okupljene. 

"Mislim da je u pravu. Postoji problem s arktičkom regijom i pitanje kolektivne sigurnosti. Morski putevi se otvaraju, a Kinezi i Rusi su sve aktivniji", ustvrdio je Rutte. 

Pritom je istaknuo da će budućnost pitanja oko Grenlanda ići u dva smjera. Prvi bi uključivao preuzimanje veće kolektivne odgovornosti NATO-a za obranu Arktika, kako bi se spriječio pristup Rusije i Kine regiji, i vojno i ekonomski.

Drugi bi uključivao nastavak trilateralnih razgovora između SAD-a, Danske i Grenlanda. Rutte je rekao da neće sudjelovati u razgovorima, dodajući da nema mandat za pregovore u ime Danske i da to neće ni činiti.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte prepucavanje vladajućih i oporbe oko Trumpova Odbora za mir

najčitanije
