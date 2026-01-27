Ipak će napasti? Izvori: 'Nosači zrakoplova su stigli!'; Spremaju se za crni scenarij

Borbena skupina nosača zrakoplova USS Abraham Lincoln sada se nalazi u Indijskom oceanu, što je čini bližom za pomoć u potencijalnim američkim operacijama protiv Irana, otkrila su dva izvora za CNN.

Skupina se nalazi unutar zone odgovornosti američkog Središnjeg zapovjedništva, čiji djelokrug uključuje vojne operacije na Bliskom istoku.

Ipak, nosač zrakoplova još nije nužno u konačnoj poziciji za bilo kakvu potencijalnu operaciju. Američki predsjednik Donald Trump i dalje razmatra mogućnosti napada na Iran, ali nema naznaka da je donesena ikakva odluka.

Borbena skupina nosača zrakoplova uglavnom podrazumijeva nosač zrakoplova, krstarice s navođenim raketama, protuzračne ratne brodove i protupodmorničke razarače ili fregate.

CNN je ranije objavio da je nosač zrakoplova putovao prema toj regiji.

Iran se priprema za potencijalni napad

Saveznici su pozivali SAD da spriječe bilo kakvu vojnu akciju.

U Iranu broj poginulih u obračunu vlasti s prosvjednicima i dalje raste.

Američka novinska agencija Human Rights Activists News Agency (HRANA) u nedjelju je objavila da je 5520 prosvjednika ubijeno od početka demonstracija krajem prošlog mjeseca, koje su započele zbog inflacije i rastućih životnih troškova, a prerasle u pobunu protiv režima. Još se 17.091 smrtnih slučajeva istražuje.

Trump je upozorio Iranske vlasti da ne ubijaju prosvjednike, i više puta prijetio intervencijom ako to ne učine. Međutim, prošli je tjedan "spustio loptu" i kazao da "želi razgovarati", što je dalo naslutiti da bi SAD mogao započeti razgovore s Teheranom.

U ponedjeljak je administracija ponovila da je otvorena za razgovore s iranskim režimom sve dok "znaju uvjete", rekao je američki dužnosnik.

U međuvremenu, Islamska Republika se priprema za potencijalni američki napad. U Teheranu je u nedjelju na Trgu revolucije otkriven veliki mural koji prikazuje roj borbenih zrakoplova koji lete iznad ratnog broda s američkom zastavom.

Tijekom molitve petkom u glavnom gradu, imam koji je vodio propovijed upozorio je SAD da ne poduzimaju nikakve napade.

