Šimun iz bolnice odlazi živjeti kod Marte: 'Netko se treba brinuti o tebi'

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova napeta epizoda serije 'Sjene prošlosti'.

Nakon što je Olgu na prevaru poslala kući, Marta dobiva priliku prva vidjeti Šimuna u bolničkoj sobi.

„Mila nema pojma koliko je bila blizu da te izgubi. Mislila sam da je sve gotovo... Da se dogodilo ono najgore, ja ne znam kako bih“, govori Marta u suzama, „A Olga... Ne, nije tu.“

Olga se šokirala

Njezina manipulacija uspije i ranjivi Šimun pristane otići.

„Dođi k nama! Netko se treba brinuti o tebi. Misli i na Milu, sve ovo radim zbog nje“, poručuje mu, dobro igrajući svoju igru.

Šokirana Olga sve protumači na svoj način i takav pristup još više ohladi njezin odnos sa Šimunom.

Rimac shvati da je Glorija bivša Mirina žena. Miro i Blanka pristanu na dogovor s Glorijom, no oni ga odbacuje jer misli da su oni krivi što je Rimac istražuje. Tomo se vraća Pauli. Hoće li ovaj put njihova veza potrajati?

'Sjene prošlosti' – večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je 24 sata ranije na platformi Voyo.

