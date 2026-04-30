TV /

Serija 'Frust' velikog Danisa Tanovića stiže ekskluzivno na platformu Voyo!

Foto: Voyo

Oskarovac Danis Tanović u novom se hitu bavi idejom pravednog osvetnika - Frusta.

30.4.2026.
14:33
Hot.hr
Serija 'Frust' bosanskohercegovačkog Oskarovca Danisa Tanovića stiže ekskluzivno na platformu Voyo 8. svibnja. Serija prati priču o neuspješnom mladom piscu Vedranu, koji igrom slučaja preko noći postaje anonimni lokalni osvetnik - Frust.

Oskarovac Danis Tanović u novom se hitu bavi idejom pravednog osvetnika - Frusta. Sjajni Deni Mešić tumači Vedrana/Frusta - neuspješnog mladog pisca koji se bori da dobije bilo kakvu pozornost ili priznanje. Kada slučajno ubije lokalnog kriminalca koji je maltretirao čitavo susjedstvo, Vedran preko noći postaje pravedni osvetnik i lokalna superzvijezda.

Dok dane provodi kao novinar na portalu, nesretno zaljubljen u kolegicu, u pozadini raste mit o Frustu, a Vedranu stvari izmiču kontroli. Njegovi identiteti isprepliću se u priči koja tematizira fenomen antiheroja i medijskih konstrukcija heroja, a Vedran se sve teže može izvući.

U glavnim ulogama ovog regionalnog hita nalaze se Deni Mešić, Dunja Stojanović, Ermin Sijamija, Anđela Jovanović, Milena Radulović, Alban Ukaj... Seriju potpisuje oskarovac Danis Tanović, donoseći i ovog puta crnu komediju s elementima trilera i društvene satire. Usto, na seriji je surađivao i svjetski slavni DJ Solomun, koji potpisuje soundtrack ovog sjajnog projekta.

Ne propustite seriju 'Frust' uskoro ekskluzivno na platformi Voyo.

 

 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
