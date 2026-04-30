Serija 'Frust' velikog Danisa Tanovića stiže ekskluzivno na platformu Voyo!

Serija 'Frust' bosanskohercegovačkog Oskarovca Danisa Tanovića stiže ekskluzivno na platformu Voyo 8. svibnja. Serija prati priču o neuspješnom mladom piscu Vedranu, koji igrom slučaja preko noći postaje anonimni lokalni osvetnik - Frust.

Oskarovac Danis Tanović u novom se hitu bavi idejom pravednog osvetnika - Frusta. Sjajni Deni Mešić tumači Vedrana/Frusta - neuspješnog mladog pisca koji se bori da dobije bilo kakvu pozornost ili priznanje. Kada slučajno ubije lokalnog kriminalca koji je maltretirao čitavo susjedstvo, Vedran preko noći postaje pravedni osvetnik i lokalna superzvijezda.

Dok dane provodi kao novinar na portalu, nesretno zaljubljen u kolegicu, u pozadini raste mit o Frustu, a Vedranu stvari izmiču kontroli. Njegovi identiteti isprepliću se u priči koja tematizira fenomen antiheroja i medijskih konstrukcija heroja, a Vedran se sve teže može izvući.

U glavnim ulogama ovog regionalnog hita nalaze se Deni Mešić, Dunja Stojanović, Ermin Sijamija, Anđela Jovanović, Milena Radulović, Alban Ukaj... Seriju potpisuje oskarovac Danis Tanović, donoseći i ovog puta crnu komediju s elementima trilera i društvene satire. Usto, na seriji je surađivao i svjetski slavni DJ Solomun, koji potpisuje soundtrack ovog sjajnog projekta.

Ne propustite seriju 'Frust' uskoro ekskluzivno na platformi Voyo.

