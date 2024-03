U kulinarskom showu "Hell's Kitchen Hrvatska", koji možete pratiti na RTL-u te na platformi Voyo, Tom Gretić pitao je Dominika koga je crveni tim nominirao i on je rekao da su odabrali Saru i Marjanu. Vehid je objasnio da su Saru odabrali zbog soufflea, a Marjanu jer su naknadno morali peći jedan dio deserta.

"Ako sam tu pokazala sve što znam, ako je to moj maksimum, to je to", rekla je Marjana. Gretić je pitao zašto ne provjeravaju pripremu. Sara je odgovorila da je bio dogovor da će ispeći jedan souffle za probu, ali nisu uspjeli. Otkrila je da je ona radila i gyoze i onda krenula na souffle.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Htjela se dokazati i bilo joj je previše", istaknuo je Roko K. Pitao je Dominika je li radio samo juhu, a on je to potvrdio.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Gretić je objasnio Sari da joj je trebalo samo deset minuta da napravi probni souffle. Marjana je otkrila da nije pregledala desert i zato joj se dogodila pogreška.

Roko Ć. je istaknuo da će crveni tim morati razgovarati o tome da se trgne.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Gretić je rekao Anelu da skine crnu pregaču i pitao je crveni tim tko misli da Sara zaslužuje otići kući. Njih petero od šestero diglo je ruku. "Mene srce boli što ja moram dići ruku. Ja tu curu toliko volim", rekla je Milena.

Za Marjanu je samo Roko Ć. digao ruku. "Znači, imaš problema i sa svojim timom?", pitao je Gretić Saru. "Pa ne znam. Imali smo jednu nesuglasicu koju smo riješili. Sve ostalo je ok. Pričamo", odgovorila je ona.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Gretić je istaknuo da nema koristi ni od Marjane ni od Sare. "Samo sada trebam odlučiti od koga imam malo veće koristi i vaš tim koji pati", rekao je. Gretić je odlučio da Sara napusta 'Hell's Kitchen'. "Nakon ovoga bit ću još jača", poručila je. Priznala je da ju je pogodio njezin odnos s crvenim timom.

Foto: RTL Foto: RTL

Show 'Hell's Kitchen Hrvatska' gledajte na RTL-u i platformi Voyo!