U kulinarskom showu "Hell's Kitchen Hrvatska", koji možete pratiti na RTL-u te na platformi Voyo, crveni nikako nisu mogli prijeći preko svojih pogrešaka. Dominik i Roko K. u dvorištu su se osamili.

„Nešto se dogodilo s našim kuhanjem... Napravila su se odvajanja, tko se s kim druži. Sramotno mi je da nas plavi tako pobjeđuju. Pa 5:0, to se nikad nije dogodilo ni blizu!“, kazao je Dominik, dodavši da su plavci jako profitirali dolaskom Viktora.

U kuhinji ih je već čekao chef Gretić koji je za njih za zagrijavanje pripremio zanimljivu igru pantomime. Oba tima zasebno su morala pogoditi 15 sastojaka francuskog jela Coq au vin, tj. kokota u vinu.

Kandidati su u parovima odlazili pred chefa i jedan drugome su morali pantomimom objasniti o kojem je sastojku riječ. Tek kad bi imali točan pogodak, chef bi tu namirnicu otkrio ispod zvona – od konjaka, lovorovog lista, ljutike, vode, pileta, do šampinjona i češnjaka.

Prvo su u igru krenuli crveni, a samo rijetki su se snašli – pogodili su samo sedam namirnica. Plavci su krenuli i u nešto više od pet minuta pogodili svih 15 sastojaka! Najbrže su bile nove partnerice Lucija i Chiara.

Glavna namirnica u današnjem glavnom zadatku bilo je pile , a svaki tim kuhao je sa sastojcima koje su pogodili u pantomimi, a mogli su uzeti i još pet namirnica iz smočnice. Za kuhanje su imali sat vremena.

„Sasvim dovoljno za kremu od vode“, šalio se Roko Ć. gledajući tek šačicu namirnica koje su njegovi crveni pogodili.

Chef ih je upozorio da ne želi vidjeti ista jela na tanjurima te da budu kreativni i maštoviti. Od rolica, poke bowla, juhe od kestena i pilećeg jusa do pohanog, kandidati su svoje ideje krenuli pretvarati u specijalitete.

Plavci su vrlo brzo Viktoru zamjerili na neurednosti pa ga pozvali da čisti svoju radnu jedinicu. „Čovjek je najneurednija osoba koju sam ja čak vidjela ikad, a ja sam jako neuredna“, Lucija je zamjerila. „Vraćaj stvari na mjesto, Viktore“, poručila mu je i Chiara.

U crvenoj kuhinji chef Gretić Vehidu je donio tuzlansku sol jer se na prošlom izazovu našalio kako nije naviknuo raditi s paškom. „Ovo ne smije nitko dirati! On u prstu ima samo tuzlansku sol. Ako sad presoliš...“ poručio mu je chef.

Sara je bila u brizi jer je shvatila kako postoje velike šanse da ne uspije završiti svoj rižoto. „Najgori rižoto u mojoj povijesti“, požalila se timu.

Krenula je posljednja minuta i tanjuri su počeli polako stizati na pult. Chiara je svoj tanjur uspjela u zadnjoj sekundi spustiti, no Viktor je zakasnio.

„Ne trebaš se ni truditi“, poručio mu je sous chef Ivan dok je ipak svoj tanjur pokušavao donijeti. „Ovo da tanjur na nuli mora biti na passu nije preporuka nego zakon“, dodao je chef.

„Sad znam, pazit ću. Bio sam u svom filmu i nisam čuo odbrojavanje“, pravdao se chefu, „To mi je lekcija i jako ću paziti idući put“.

„Ne sekira Viktora ništa. Njemu je najgore što njegov tanjur nije gore. A boli njega ona stvar za nas ostale“, dodala je Lucija.

„Mislim da ćemo ih sašiti danas, dosta je bilo njihove ere“, Anel je odlučno bodrio svoje crvene.

Iako njegovo jelo nije ocjenjivao, Gretić je pred sebe pozvao Viktora i Roka Ć.

„Super je!“ chef nije imao zamjerki za njegovo jelo – poširani otkošteni batak i krilca uz dodatak krumpira te ukiseljenih gljiva i salate treviso.

Roko je chefu poslužio svoju verziju poke bowla – rižu s kurkumom, pileći batak i zabatak u temeljcu i teryaki umaku uz dodatak pečenih paprika i cherry rajčica. „Pa Roko! Još će biti nešto od tebe! Neki novi Roko!“ pohvalio je kandidata chef i dodijelio mu bod.

Idući su stigli Sara i Domagoj. Sara je poslužila rižoto od konfitirane piletine i cikorije uz espumu od višnje. „Rižoto je nedovoljno kuhan. Piletina se možda negdje nazire, ali ne dovoljno... A ova višnja, bože dragi! Ne ide zajedno, to ide na sladoled“, kritizirao ju je chef.

Domagoj je poslužio kremu od celera, suvidirani pileći zabatak završen na maslacu i aromatičnom bilju, umak od šampinjona i lješnjaka. „Sve u svemu, super jelo, ali možeš bolje!“ Domagoj je ipak plavcima donio prvi bod.

Dominik i Chiara bili su idući par. Chiara je chefu kazala da je prezentacija na tanjuru uništena jer je u zadnjoj sekundi bacila svoj tanjur na pass kako bi stigla na vrijeme.

„Pomaklo se sve malo prema sjeveru, dobro da nisam ja na podu završila“ , komentirala je u svom stilu. Pripremila je konfitiranu piletinu zapečenu na tavi: „Chefe, mene je toliko sram, sram me više nego za onu riblju juhu“. Svojim izrazom lica chef je pokazao sve, jelo je bilo prekiselo, a zatim je dao i Dominiku da kuša. Dominik je poslužio varivo od poriluka, piletine i manga, čips od kože te cous cous. „Sviđa mi se na prvu. Izgleda kao nešto u što trebaš uroniti, a ne znaš što je. Ta znatiželja je poprilično bitna“, chef je bio zadovoljan, „Bombon! Bod za crvene!“

Mauro i Milena bili su idući. Milena je poslužila pohanu piletinu u bademima, pistacijama i krušnim mrvicama uz pire od korabe. „Pistacija inače ne voli pohanje... Pire od korabe može biti od bilo čega, nema soli u njemu“, nije bio zadovoljan Gretić.

Mauro mu je donio pileći zabatak konfitiran u svinjskoj masti, zapečen na tavi, kremu od celera s kurkumom, ukiseljenu rotkvicu te jus od pilećih kostiju i grilanog povrća. Chef mu je zamjerio jus koji mu se raspao, no jelo mu se itekako svidjelo: „Bod za plave!“

Marjana i Tomislav nosili su sljedeći. Marjana je poslužila pohanu piletinu s kurkumom i sezamom, blanširanu mrkvu i majonezu s tabascom, za koji se ispostavilo da je ipak bila sriracha.

Tomo je pripremio rolani zabatak punjen avokadom, pancetom i špinatom, pire od rajčice i koromača te glazirani koromač u crnom vinu. „Slano, neugodno kiselo... Imao si puno boljih dana. Bod ide u Istru!“ poručio je chef.

Marko i Anel bili su sljedeći. Marko je poslužio panirani rolani pileći batak i zabatak punjen pancetom i gljivama, kremu od bijelog luka i sotirane gljive s ljutikom u pilećem jusu.

„Kad bi u Zagrebu postojalo još zagrebačkih restorana, onih kao kad sam ja bio klinac, ovo bi se prodavalo kao ludo! Ništa mu ne fali. Sjajno!“ pohvalio ga je.

Anel je skuhao palentu s timijanom, batak i zabatak, umak od bijelog vina i slatku kremu od graška. Chefu je bilo previše komponentni na tanjuru, a nije mu bilo ni dovoljno slano. Marko je odnio bod.

Nikola i Roko K. bili su idući. Nikola je poslužio pileći zabatak s mladim špinatom, uz rosty od krumpira. Uz to je poslužio salatu od šparoga, žutog cherryja i mladog špinata. Chef mu je zamjerio neugodan after taste koji ostavlja punjenje u mesu, no nije mogao odgonetnuti o čemu je riječ, a i rosty mu je bio sirov.

Roko je pripremio gustu juhu od piletine, cvjetače i kokosovog mlijeka, ukiseljenu rotkvicu i ulje od peršina.

„Baš mi se sviđa. Izlaziš iz svojih okvira! Bod!“, poručio mu je zadovoljno chef.

Rezultat je bio 4:3 za crvene, a plavce je od poraza mogla spasiti jedino još Lucija koje je skuhala konfitirani pileći zabatak, umak od redukcije crnog vina, limunove korice i peršina te souffle od krumpira.

„Lijepo, čisto, uredno“, započeo je chef, no nije mu se svidio kozji sir u souffleu koji je bio previše dominantan.

Vehid je servirao juhu od kestena i piletine, pileću rolicu te na vrhu koromač s acetom balsamicom i ukiseljene rotkvice. „Imaš više sreće nego pameti. Poslušao si da je manje – više. Napravio si najbolji tanjur dana!“, oduševljeno je chef rekao Vehidu i pobjeda je konačno otišla crvenima!

Pobjednike je čekao kratki masterclass sa chefom Gretićem na kojem su učili sve tajne pripreme tempure, dok su plavci za kaznu morali pripremiti večeru za sve i izglačati kuharske bluze crvenog tima.

A kako će proći još jedna napeta večera i tko idući napušta show, gledatelji će doznati već sutra od 21.15 sati na RTL-u u "Hell's Kitchenu". Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na streaming platformi Voyo.