Prepoznajete li djevojčicu s fotografije? Sada glumi u seriji 'Sjene prošlosti'

U emisiji RTL Kockice 'Kad smo bili mali' gostovala je glumica Arija Rizvić. Voditeljici Tatjani Horvatić otkrila je detalje iz svog djetinjstva.

"Bila sam mirno dijete, imala sam divno djetinjstvo, okružena divnim prijateljima i roditeljima. Bila sam jedinica, malo razmažena, a takva sam i danas. Već sam s četiri godine išla u školu za klasični balet, pa za solo pjevanje, glumu... stalno sam bila u umjetnosti. Prvu predstavu imala sam s četiri i pol godine", rekla je Arija.

Pokazala je nekoliko zajedničkih fotografija i prisjetila se i ljudi koji su joj obilježili djetinjstvo.

"S najboljom prijateljicom Frankom sam se igrala s lutkama. Ona je spisateljica te je i ona otišla u sličnom smjeru. To prijateljstvo traje od naše četvrte godine. Jako je vrijedno imati takvu prijateljicu", navela je za RTL.

Tada se i sjetila praznika, koje je u djetinjstvu provodila na moru.

"Ljeta sam provodila u Selcu gdje imam vikendicu, zimi smo išli na skijanje i to mi je bio hobi", kazala je.

Spomenula je i dobra te loša iskustva s vršnjacima u školi.

"U školi je bilo divno, ali bilo je i loših iskustava s djecom. Nemam baš lijepih uspomena. Ja sam bila štreberica, a oni ih nisu voljeli. Sve sam to prebrodila u kazalištu. Nije to bilo ništa strašno, mislim da to doživi svako dijete", zaključila je RTL-ovoj emisiji.

