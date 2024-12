Milić Vukašinović progovorio o amputaciji noge: 'Kod kuće je krenuo užas...'

Bivši bubnjar i gitarist Bijelog dugmeta, Milić Vukašinović(74), već neko vrijeme ima zdravstvenih problema. Nedavno su mu ampturali nogu, a povodom toga oglasio se na Facebooku.

"Prije definitivne odluke da mi odsijeku desnu nogu do koljena, a sve zbog krvnih žila koje sam pušenjem uništio do te mjere da popravka nije bilo, s tugom sam se sjetio što sam sve u životu s tom mojom dragom bubnjarskom nogom mogao, nogom koja je vodeća u sviranju bubnjeva. Počeo sam svirati s 12 godina i zvali su me 'čudo od djeteta na bubnjevima", započeo je.

Foto: Milan Maričić/ATAImages/PIXSELL Loše stanje glazbenika

"Prvi put sam solo svirao na bubnjevima na prvoj gitarijadi u Sarajevu, kad me publika na rukama iznijela iz sale Druge Gimnazije, a novine objavile na glazbenoj strani kao čudo. Pa onda obaranje svjetskog rekorda u dužini sviranja u Domu Mladih na Skenderiji kad sam poslije 25 sati svirke odsvirao solo na bubnjevima 20 minuta, što se pamti dan-danas", rekao je.

Foto: Facebook Prestao pušiti zbog bolesti

"I evo, sad da vidite što odrezana noga može raditi i zagorčati život totalno. Sama amputacija noge je prošla izvanredno, bez imalo bola jer sam dobio vrhunsku anesteziju i serum protiv bolova i šest dana u bolnici nakon operacije bio sam u raju, ali kad su me otkačili od tih rajskih seruma, kod kuće je krenuo užas", ispričao je.

Foto: Instagram

"Odsječena noga se fantomski vratila, ne dolje, već u glavi. To mi nitko nije rekao. Najveći problem amputirane noge su fantomski bolovi, svi bolovi sačuvani u glavi koji se redovito pojavljuju, a lijekove neće dati nitko", zaključio je.

Podsjećamo, Milić Vukašinović bio je hospitaliziran zbog problema s disanjem i plućima, a doživio je i infarkt. Imao je nesnosne bolove u stopalima, a noga mu je amputirana do koljena.

