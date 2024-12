Ovaj je film bezvremenski klasik, a bez njega Božić ne prolazi: Pogledajte tko je sve glumio Kevinovu majku

Film "Sam u kući" postao je božićni klasik, a među ključnim likovima u svakom nastavku je svakako Kevinova majka, osoba koja je, na neki način, simbol svevremenskih roditeljskih briga, ali i komičnih nesreća koje se događaju u trenucima kad je najviše potrebna. Uloge Kevinove majke kroz serijal preuzele su različite glumice, svaka sa svojim jedinstvenim pristupom i stilom, a evo kako su se one nosile s ovom nezaboravnom ulogom, te što rade danas.

Foto: Profimedia

1. Catherine O'Hara (Sam u kući i Sam u kući 2: Izgubljeni u New Yorku)

Foto: Profimedia

Prva i najpoznatija glumica koja je utjelovila Kevinovu majku, Kate McCallister, bila je kanadska glumica Catherine O'Hara. O'Hara je svojom glumom ostavila dubok trag u filmovima "Sam u kući" (1990) i "Sam u kući 2: Izgubljeni u New Yorku" (1992). Njezina uloga majke koja očajnički pokušava pronaći svog sina nakon što ga je obitelj zaboravila, postala je kultna scena. O'Hara je bila i više od same roditeljske figure – njezina emotivna izvedba, ali i komični trenutci kada pokušava doći do Kevina, učinili su je nezaboravnom.

Nakon "Sam u kući" serijala, Catherine O'Hara nastavila je briljirati u filmskoj i televizijskoj industriji. Igrala je u mnogim filmovima i serijama, ali njezina najpoznatija uloga posljednjih godina bila je u popularnoj seriji Schitt's Creek, gdje je osvojila brojne nagrade, uključujući i nagradu Emmy za najbolju sporednu glumicu. Iako je bila prisutna u mnogim žanrovima, njena gluma ostaje neizbrisivo povezana s likom Kate McCallister.

Catherine O'Hara (Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku)

Foto: IMDB

U nastavku koji mnogi smatraju jednako dobrim kao original, O'Hara se vratila ulozi Kate McCallister. Film je zadržao magiju originala, prebacivši radnju u New York tijekom božićnog razdoblja.

3. Haviland Morris (Sam u kući 3)

Foto: YouTube/Screenshot

Treći nastavak serijala nosi naziv "Sam u kući 3" i uvodi potpuno novu obitelj. Haviland Morris tumači Karen Pruitt, majku Alexa Pruitta (Alex D. Linz), dječaka koji se suočava s opasnim kriminalcima dok brani svoj dom. Haviland Morris najpoznatija je po ulozi u kultnom filmu "Šesnaest svijeća" (1984.), a pojavila se i u hit seriji "Sex i grad".

4. Clare Carey (Sam u kući 4: Povratak kući)

Foto: YouTube/Screenshot Clare Carey

U četvrtom dijelu, nazvanom "Sam u kući 4: Povratak kući", Clare Carey preuzima ulogu Kevinove majke Kate McCallister. Film je prvi put prikazan na ABC televiziji, a uz novu postavu, donosi povratak omiljenog lika Kevina McCallistera, kojeg tumači Mike Weinberg. Clare Carey poznata je i po svojoj ulozi u seriji "Coach" te brojnim nastupima u popularnim serijama poput "Doktor House" i "NCIS".

5. Ellie Harvie (Sam u kući 5: Božićna pljačka)

Foto: YouTube/Screenshot Ellie Harvie

Peti nastavak, "Sam u kući 5: Božićna pljačka", televizijski je film koji predstavlja obitelj Baxter i novu priču. Ellie Harvie glumi Catherine Baxter, majku Finna Baxtera (Christian Martyn), koji se suočava s lopovima tijekom božićnih praznika. Ellie Harvie je kanadska glumica najpoznatija po ulozi u serijama "The New Addams Family" i "Stargate SG-1".

6. Aisling Bea (Sam u kući 6, slatki dome)

Najnoviji film iz franšize, "Sam u kući, slatki dome" Kevinovu majku Aisling Bea tumači Carol Mercer, majku Maxa Mercera (Archie Yates). Aisling Bea poznata je kao irska glumica i komičarka, s brojnim nastupima u popularnim serijama poput "Living With Yourself" i "This Way Up", koje je sama napisala i u kojima je igrala glavnu ulogu.

