Vesna iz 'Ljubav je na selu' o vezi s Ivom: 'On je dobar, pao je na Milenine laži'

Vesna, kandidatkinja showa "Ljubav je na selu", pronašla je srodnu dušu. No, put do ljubavi nije bio jednostavan. Nakon što ju je Željko razočarao svojim ponašanjem, Vesna nije očekivala da će naći toliko zajedničkog s Ivom.

U razgovoru za RTL.hr Vesna je otvorila dušu i komentirala svoj odnos s Ivom i njegove kandidatkinje.

Osvrnula se na ispad koji je Riva imala pred svima.

"Bio je dogovor da je Ivo ne povede na druženje s Milenom i Katicom. Naravno, Riva nije odmah imala prijevoz za Njemačku nakon ispadanja i valjda ju je sve to skupa razočaralo", ispričala je te otkrila što misli o Mileni.

"Milena je manipulatorica, svima je manipulirala. Ne želim je više sresti. Ne prolazi joj ovo pokazivanje. Neće joj to nikad proći. Žao mi je Darka", rekla je Vesna.

Potrudit će se oko Ive

Istaknula je da je Ivo kratko vrijeme bio pod Mileninim utjecajem.

"To se dogodilo jer je on jako dobar čovjek. To sam vidjela odmah. Najbolji u sve tri sezone 'Ljubav je na selu' u koje sam sudjelovala. Zato je pao na Milenine laži", objasnila je za RTL.hr.

Ivu je opisala kao muškarca iz snova i naglasila kako je spremna uložiti trud u njihov odnos. "Potrudit ću se oko veze s njim", rekla je.

Govoreći o svom prijašnjem sukobu sa Željkom, Vesna je objasnila kako je situacija sada mirna.

"Željko mi je sve ispričao o sebi i Tajči. Htjela sam mu na okupljanju samo dati do znanja što je rekao. Dobra sam si sa Željkom i Tajči. To je bilo u tom trenutku. Ne znači da se moramo ljutiti. U konfliktu čovjek svašta kaže", objasnila je Vesna.

Otkrila je da očekuje poziv na njihovu svadbu. "Dobri smo si Ivo i ja s Tajči i Željkom. Sumnjam da me neće zvati", naglasila je.

"Bit će i oni pozvani na našu svadbu ako do toga dođe", zaključila je Vesna za RTL.hr.

