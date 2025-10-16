Sanja Vejnović vraća se u nadolazećoj RTL-ovoj seriji, a prve fotke sa seta ostavljaju bez daha

Supruga je najmoćnijeg čovjeka u Vrilu, posvećena majka svojoj djeci, a u prvim scenama sa seta 'Divljih pčela' - Sanja Vejnović u ulozi Mirjane Vukas oduševljava. Karizma, talent, ljepota - ova glumačka diva ima sve.

Pedeset godina karijere proslavila je Sanja Vejnović prošle godine, prošlo je, naime, toliko otkako je prvi put stala pred kamere. Imala je svega 13 godina, a na prvu ulogu pristala je iz dječje znatiželje. Odvela ju je znatiželja na put prema uspješnoj karijeri koja traje već više od 50 godina. Iza sebe ima niz televizijskih, filmskih i kazališnih uloga, a ovih dana punom parom radi na snimanju RTL-ove nadolazeće serije 'Divlje pčele'.

Foto: Tom Dubravec/rtl

Serija se snima i u cetinskom kraju, koje utjelovljuje imaginarno selo Vrilo. Obitelj Vukas, pa tako i Mirjana, tamo je najmoćnija. "Mirjana Vukas dolazi iz jedne fine splitske aristokratske obitelji, udana je za Antu Vukasa koji je glavni zemljoposjednik u Vrilu. Dosta je distancirana od mjesta i naroda, posvećena je samo svojoj obitelji i u tom krugu se i kreće. Malo je, kako bismo rekli, 'posh', iznad ostalih. Vrlo je predana obitelji, djeci. Misli da drži sve konce, ali vidjet ćemo je li to doista tako", otkriva Sanja Vejnović o svom liku.

Foto: Tom Dubravec/rtl

Vejnović sa svojom Mirjanom ne dijeli skoro nikakvih karakternih sličnosti, no upravo to joj je poseban izazov. "Volim raditi karaktere na temelju razlika, a ne sličnosti. Potonje mi djeluje kao linija manje otpora, a kada je nešto različito, sviđa mi se istraživati i vidjeti kako ću glumački to donijeti", zaključuje Sanja. Sa svojim televizijskim supružnikom već je surađivala. "Moja televizijska obitelj Vukas – s Alanom Blaževićem, koji mi glumi supruga Antu, radila sam na jednoj seriji, tako da mi i on nije nepoznat. A mladi glumci, sinovi i kći, oni su za mene svi novi glumci koje sam sad tek upoznala, ali s obzirom na to da su svi tako dragi, slatki i odlični glumci, moram ih pohvaliti. Mi se svi već zovemo 'mama', 'sine', 'kćeri', to je normalno", otkriva kroz smijeh ova glumačka diva.

Foto: Tom Dubravec/rtl

Predivna joj je, kaže, i Cetina, ali i studio u kojem se snima ova najraskošnija RTL-ova serija dosad. "Sjajno izgleda i mislim da će to biti jako dobro. Dramaturgija cijele serije je jako dobra, ono što sam ja dosad čitala scenarij, vidim kamo ide i jako mi se sviđa kako se razvija priča! Jako je intrigantna, puno je događanja, ima raznih rukavaca i zapleta, tako da mislim da će to gledateljima biti jako zanimljivo. A još kad je sve smješteno u određeno razdoblje, u ovom slučaju pedesete, da i vizualno to još drugačije i lijepo izgleda, mislim da bi to moglo biti jako uspješno", zaključila je Sanja.

'Divlje pčele' gledatelje će uvući u svoj dramatični svijet uskoro – samo na RTL-u i platformi Voyo!

POGLEDAJTE VIDEO: Kim Kardashian prodaje tange s umjetnim stidnim dlakama: Rengen dana