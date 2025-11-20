Andrija Jarak, Jelena Perčin i Dino Rađa ambasadori su ovogodišnje kampanje 'Budi mi prijatelj'

Danas je, na Svjetski dan djeteta, simbolično započela još jedna humanitarna kampanja udruge ''RTL pomaže djeci'', koja svake godine iznova dokaže da je srca ljudi najlakše ujediniti kada treba pomoći onim najmanjima. Već tradicionalno, tijekom ovog studenoga i prosinca, u kampanji ''Budi mi prijatelj'' prikupljat će se sredstva za financiranje različitih projekata koji su na natječaj Udruge prijavile neprofitne organizacije koje se bave djecom. Svima njima zajednički je cilj najmlađima omogućiti sretnije djetinjstvo, kroz bolju medicinsku skrb i više kvalitetnih prilika za rast, razvoj i obrazovanje, a u toj plemenitoj misiji još jednom mogu pomoći pozivi i donacije gledatelja RTL-a te partnera Udruge.

Ove godine, kao ambasadori projekata u kampanju su se uključili jedno od najprepoznatljivijih domaćih novinarskih lica, Andrija Jarak, omiljena glumica Jelena Perčin te košarkaška zvijezda Dino Rađa. I sami roditelji, ovogodišnji ambasadori svjesni su koliko je dragocjena svaka prilika da se djeci pruži potrebna pomoć i svaka moguća prilika za kvalitetniji život te stoga i svoju podršku kampanji pružaju s posebnom toplinom, empatijom i razumijevanjem.

'Za djecu je dobro da odrastaju uz psa u obitelji'

Bezbroj je priča o ljubavi i prijateljstvu ljudi i pasa već ispričano, a ovogodišnja kampanja „Budi mi prijatelj“ napisat će ih još pet! Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet treba educirane male šape koje će pružiti bezuvjetnu ljubav, pomoć i biti oslonac. Cilj je projekta prikupiti sredstva za školovanje pet pasa pomagača za djecu s teškoćama u razvoju, kako bi u terapijskim aktivnostima uz motivaciju lakše prevladala izazove, prepreke i vježbe. Ovi psi uče kako pomagati, kako djeci vratiti osmijeh, pružiti sigurnost, prate ih na terapiju ili kod liječnika i uvode u svijet bez straha.

''Za djecu je dobro da odrastaju uz psa u obitelji, uz njega nauče brinuti, nauče se odgovornosti, dijeljenju, darivanju. Pokloniti psa djetetu s teškoćama u razvoju, znajući da će mu taj pas pomoći i otvoriti neke nove horizonte - nema ništa ljepše, časnije ni poštenije od toga'', poručuje Andrija Jarak, ambasador projekta.

Svaki udah je važan, no neki su teži od drugih, a hrabre borbe ovih mališana počinju već rođenjem. Još jedan projekt u ovogodišnjoj kampanji je onaj u Općoj bolnici Nova Gradiška, kojoj je potreban transportni inkubator i pripadajući monitor vitalnih funkcija. Cilj projekta je osigurati brzi transport do većih bolnica i visoku kvalitetu njege u hitnim slučajevima te omogućiti najbolju medicinsku skrb za prijevremeno rođenu i životno ugroženu novorođenčad u najosjetljivijim danima i tjednima. Postojeći transportni inkubator u bolnici trenutačno je star čak 25 godina, a rezervni dijelovi za njega više se gotovo i ne mogu nabaviti, stoga je nova kvalitetna oprema za pomoć najmlađim pacijentima prijeko potrebna.

''Ovdje je riječ o prijevremeno rođenoj i bolesnoj djeci kojima je transportni inkubator nužno potreban. Uz to, drago mi je da se sjetimo i sredina koje nisu uvijek u fokusu, a jednako su potrebite. Imam troje djece i zaista suosjećam te znam kakva je borba kada se rodi zdravo dijete, a kamoli dijete s teškoćama'', kazala je ambasadorica Jelena Perčin koja ističe da samo zajedno možemo napraviti velike stvari.

Dino Rađa: 'Veseli me što sam ambasador jednog ovakvog projekta'

Treći projekt vodi na Kvarner, gdje u Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju Thalassotherapia Crikvenica dolaze djeca i mladi iz cijele Hrvatske na rehabilitacijski program liječenja dišnih organa. Cilj projekta je opremiti vanjsko igralište koševima i golovima te stvoriti uvjete za kvalitetan aktivni rehabilitacijski proces dišnih organa. Nova će sportska oprema doprinijeti ne samo kvalitetnom provođenju slobodnog vremena za vrijeme boravka u rehabilitacijskoj bolnici, nego i povećanoj fizičkoj aktivnosti djece i mladih na otvorenom, kao i stjecanju zdravih navika.

To iznimno raduje i našeg proslavljenog košarkaša Dinu Rađu: ''S obzirom na to kako važnu ulogu sport ima u mom životu, jasno mi je i to koliko blagodati ovoj djeci donosi bavljenje sportom i boravak na svježem zraku. Veseli me što sam ambasador jednog ovakvog projekta koji promiče sve one vrijednosti koje i sam živim te vjerujem da ćemo zajedno djeci koja dolaze na liječenje u Crikvenicu osigurati adekvatnije uvjete za rehabilitaciju.''

Humanitarna udruga ''RTL pomaže djeci'' već gotovo dva desetljeća brine o onima kojima je pomoć najpotrebnija. Dosad je kroz 346 realiziranih projekata pomoć dobilo 1,1 milijun djece diljem Hrvatske, a uloženo je 3,6 milijuna eura. Ovo predblagdansko vrijeme prilika je da se još jednom udruže snage dobrih ljudi i pruži nesebična pomoć onima koji je najviše trebaju.

Sredstva kojima će se financirati projekti u kampanji „Budi mi prijatelj“ prikupljaju se pozivom na humanitarni broj udruge 060 9007 (cijena poziva 0,83 EUR s PDV-om), direktnom uplatom na donacijski žiro-račun udruge HR6724070001500331700 ili online donacijama karticom direktno putem internetske stranice Udruge.

