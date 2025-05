Rebecca je jedina dama među slugama: 'Odgojila me majka, ona je borac i sve nas je digla na noge'

Rebecca Malčić jedina je dama među slugama u štali na "Farmi". To joj nimalo ne smeta – jer voli životinje te je u životu rano očvrsnula! "Farma" na RTL-u od ponedjeljka do petka od 20.15 sati!

Želi okusiti život izvan civilizacije

Kandidatkinja "Farme" Rebecca Malčić jedina je dama koja se našla u štali - kao sluga. U prvom tjednu "Farme" našla se u ulozi sluge, a jedina je koja se razveselila boravku među sijenom i životinjama, koje obožava. Rebecca (20) dolazi iz Svetog Ivana Zeline, a na "Farmu" se prijavila kako bi okusila život izvan civilizacije.

"Što vidiš, to i dobiješ", kaže za sebe Rebecca.

Foto: RTL

"Hiperaktivna sam, puna energije, vesela i komunikativna. Mogu saslušati svakog i ući u tuđu perspektivu. Savjet mogu poslušati uvijek nije na odmet. Odgojila me samo majka, tatu nisam upoznala, nisam imala ni želju. Mama je borac, digla nas je sve na noge sama. Sve sam naučila od nje, promatrala sam je čitav život i sve od nje naučila", ispričala je o sebi mlada kandidatkinja "Farme".

Ništa joj nije teško

"Imam puno energije i to pršti iz mene, to svi upijaju od mene. Na fizički rad sam naviknula, ništa mi nije teško. Na 'Farmi' mi je najvažnije da smo u dobroj komunikaciji i zezanciji. Jako sam direktna i ljudi to cijene kod mene. Trudim se živjeti svakog trenutka što bolje", otkrila je Rebecca.

Foto: RTL

Na "Farmu" je ušla da se makne iz civilizacije.

"Ne znam što bi mi moglo najteže pasti, ali što god to bilo – proći će. Najlakše će mi pasti rad sa životinjama, barem tako mislim. To je zahtjevno, ali volim životinje pa mislim da neće biti problema", zaključila je kandidatkinja "Farme".

Foto: RTL

