Dio kandidata neće se držati dogovora pa će zaratiti: 'Ona je među pokvarenijim osobama na imanju'

Novu uzbudljivu epizodu ''Farme'' pratite od ponoći na platformi Voyo.

Kandidati će novi tjedni zadatak shvatiti ozbiljno pa će ranom zorom raditi u dvorištu, no njihovo složno rezanje grana bit će iznenada prekinuto. Vođa obitelji odlučit će se na neočekivani potez koji će rijetki s odobravanjem pozdraviti, no cilj je izazvati reakcije i biti glavna tema na imanju.

Voditeljica Nikolina Pišek stiže na Farmu jer želi doznati sve pikanterije, no ima i poseban zadatak. Pred kandidatima je nova velika odluka, no nakon što doznaju da se neki od njih nisu držali prethodnog dogovora, doći će do dosad najburnijih rasprava i optuživanja zbog 'izdaje'.

''Ne žele se zamjeriti, a ona je među pokvarenijim osobama'', gunđat će jedna kandidatkinja, dok neki ipak neće tolerirati da im se nameće tuđe mišljenje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

O kakvom je tajnom dogovoru riječ i tko su izdajnici – vidjet će se od ponoći na platformi Voyo. ''Farmu'' gledajte i na RTL-u od ponedjeljka do petka u 20.15 sati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Tko će osvojiti 50.000 eura? Gledjate 'Farmu' od pobnedjelja na Voyo, a uskoro i na RTL-u