RTL KOCKICA /

Prva sezona ‘Čuvara povijesti’ nagrađena Albert certifikatom!

Prva sezona ‘Čuvara povijesti’ nagrađena Albert certifikatom!
×
Foto: Rtl

Serijal koji spaja zabavu, znanje i vrijedno kulturno naslijeđe

27.10.2025.
17:17
Hot.hr
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Edukativno-zabavni serijal ‘Čuvari povijesti’, koji se od ove jeseni emitira na RTL Kockici, nagrađen je Albert certifikatom, priznanjem koje dodjeljuje globalna filmska i televizijska industrija za doprinos smanjenju negativnih ekoloških utjecaja produkcije i promicanje održivog načina poslovanja.

Prva sezona ‘Čuvara povijesti’ nagrađena Albert certifikatom!
Foto: Rtl

Kroz uzbudljivo putovanje hrvatskim dvorcima i utvrdama, gledatelji serijala otkrivaju tajne Velikog Tabora, dvorca Pejačević u Virovitici, tvrđave Nehaj, starog grada Ozlja i mnogih drugih povijesnih dragulja.

Prva sezona ‘Čuvara povijesti’ nagrađena Albert certifikatom!
Foto: Rtl

Dobivanjem Albert Certifikata, produkcijski tim RTL Kockice još jednom potvrđuje da odgovornost prema okolišu ide ruku pod ruku s odgovornošću prema sadržaju i gledateljima, u skladu s ESG strategijom RTL-a Hrvatske i CME grupe. Nagrada je pokazatelj da su ‘Čuvari povijesti’ spoj zabave, znanja i vrijednog kulturnog naslijeđa - upravo onako kako mali gledatelji Kockice to zaslužuju.

POGLEDAJTE VIDEO: Ana Soldo otkrila trebaju li ljekarnama zaštitari: 'Bitnija je edukacija ljudi'

Čuvari PovijestiRtl KockicaAlbert Certifikat
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
RTL KOCKICA /
Prva sezona ‘Čuvara povijesti’ nagrađena Albert certifikatom!