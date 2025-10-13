'Život na vagi' ponovno dobitnik Albert Certifikata za održivu produkciju

Deveta sezona RTL-ova reality showa "Život na vagi" ponosni je nositelj Albert Certifikata, priznanja koje dodjeljuje globalna filmska i televizijska industrija za doprinos smanjenju negativnih ekoloških utjecaja produkcije i promicanje održivog načina poslovanja.

Foto: Rtl

Održivost i očuvanje okoliša su prioritet

Produkcijski tim primio je Green memo i pohađao Albert obuku, a održivost je bila ključna tema svih uredničkih i produkcijskih sastanaka. Definirani su jasni ciljevi održive produkcije i unutar tima uspostavljene smjernice koje daju prioritet održivosti i osiguravaju da je sadržaj usklađen s vrijednostima očuvanja okoliša. Scenarij je uključivao teme o klimi, održivosti i zaštiti prirode, a završetkom post produkcije dovršen je i Carbon footprint izvještaj s kojim su upoznati svi članovi produkcije. Uz to, produkcijski je tim i ove sezone nastavio s praksama koje čuvaju okoliš - od smanjenja upotrebe fosilnih goriva i korištenja baterija koje se mogu puniti, do dosljednog razdvajanja otpada.

Foto: Rtl

Dobivanjem Albert Certifikata "Život na vagi" još jednom potvrđuje da odgovornost prema okolišu ide ruku pod ruku s odgovornošću prema sadržaju i gledateljima, u skladu s ESG strategijom RTL-a Hrvatske i CME grupe, koja potiče održivo i društveno odgovorno poslovanje.

Foto: Rtl

