Prizori koji tope srca! Marija saznala da za nju navija cijela Hrvatska: 'Ne volim se isticati'

Mlada Marija iz "Života na vagi" poznatija kao Mare, stala je pred voditeljicu Antoniju Blaće, ne sluteći da će u samo nekoliko trenutaka čuti riječi koje će je ostaviti bez teksta.

Marija je svoj put opisala kao težak, ali poučan. „Bilo je svega. Plakanja, pucanja glave, trenutaka kad sam mislila da bih najradije otišla kući“, iskreno je priznala, prenosi RTL.hr.

Ipak, upravo su je ljudi koji su je okruživali održali na nogama. „Svi su mi govorili: ‘Mare, možeš ti to, nemoj odustajati. Mlada si.’“

Voditeljica Antonija Blaće podsjetila ju je na razgovore koje su vodile tijekom showa. „Puno smo puta pričale o tome kako nije bilo baš puno vjere u tebe prije“, rekla je Antonija, aludirajući na Marijinu nesigurnost s kojom je ušla u natjecanje, prenosi RTL.hr.

Foto: RTL

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Doživjela veliku promjenu

No, nakon svega što je prošla, dogodila se velika promjena. Na pitanje što se promijenilo, Marija je samouvjereno odgovorila:

„Pa, ja sad vjerujem u sebe.“ Antonija joj je tada otkrila i nešto što Marija nije očekivala: „Znaš li ti, Marija, da imaš ogromnu podršku publike vani? I od onih koji te poznaju, ali i od mnogih koji te ne poznaju, a navijaju za tebe.“

Voditeljica je istaknula koliko se sve promijenilo: „Zamisli – od djevojke koja je mislila da nitko ne vjeruje u nju, do toga da danas cijela država navija za tebe.“

Marija je na to reagirala skromno i emotivno: „Bit će mi malo čudno kad izađem van, nisam navikla da se toliko priča o meni. Ali drago mi je, stvarno.“

Trenerica Mirna Čužić nije skrivala ponos i vjeru u svoju kandidatkinju: „Uvijek mi je teško prognozirati što će tko napraviti nakon showa, ali za Mariju imam velika očekivanja. Uz toliku podršku i moj mali ‘poguranac’, vjerujem da će ostvariti svoju brojku od 70 kilograma, pa možda i manje, i opet nas sve ugodno iznenaditi“, prenosi RTL.hr.

Finale "Života na vagi" gledajte uživo u petak, 31.10. od 20:15 na RTL-u ili platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Nutricionistica iz 'Života na vagi' otkrila najveću zabludu o ugljikohidratima