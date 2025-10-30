Ante je mnoge ostavio bez riječi: 'Ne bih na sebe ni jedan euro stavio'

Ante iz "Života na vagi" čiji je početak puta obilježila teška ozljeda, otkrio je kako je prešao put od čovjeka koji je izgubio svaku vjeru u sebe do trenutka u kojem je ponovno potrčao. Pred samo posljednje vaganje u Zaboku, voditeljica Antonija Blaće s Antom je prošla njegovih 14 tjedana transformacije te ga podsjetila na težak početak.

„Tvoj put je isto neuobičajen. Na samom početku, ozljeda išijasa… Jesi li mislio da se može do ovdje stići?“ pitala ga je. Antin odgovor bio je brutalno iskren, bez imalo uljepšavanja: „Ja na sebe euro ne bih stavio na kladionici, a niti sam ja u sebe virova“, priznao je. Na to se voditeljica našalila da bi koeficijent na njega bio barem 25.

Njegove riječi potvrdila je i trenerica Mirna Čužić: „Ante mi je svakako jedno od najvećih iznenađenja. Neću skrivati, i ja sam promislila, s obzirom na ozljede, da neće daleko dogurati“, kazala je Mirna, ali je odmah dodala što je Antu dovelo do samog kraja: „Međutim, on se zaista pridržavao svih smjernica prehrane, poštivao je sva pravila, radio je koliko je mogao. Ono što svi vide jest da je Ante toliko iskren, toliko drag čovjek, toliko jednostavan. Nema u njemu nikakvih kalkulacija niti ružnih misli. Sve što radi, radi iz srca.“

Naučio važnu lekciju

Iako je zbog ozljede bio ograničen u treninzima, on je pronašao svoj put. Kao najvažniju lekciju koju nosi iz showa istaknuo je promjenu životnog stila. „Shvatio sam da dijete ne postoje. Trebamo se pravilno hraniti, vježbati, kretati, hodati“, objasnio je, dodavši skromno kako će se truditi biti barem “deset posto” kao legendarni kandidat Čapo, poznat po svojoj ustrajnosti u hodanju.

Ključni trenutak, prekretnica u njegovoj glavi, dogodila se na jednom od posljednjih izazova, kada je pokazao nevjerojatnu tvrdoglavost i izdržljivost. „Koliko si dugo zadržao svoju izgubljenu težinu?“ podsjetila ga je Antonija. „Dva sata i petnaest minuta“, odgovorio je Ante. Taj ga je trenutak probudio. „Svatko od nas može više“, rekao je zamišljeno. „Problem je što nitko od nas nije ni pokušavao. Sad kad vidiš, kad pokušaš, onda shvatiš u biti da možeš.“

Ta novopronađena snaga mnogo mu je pomogla – ponovno je potrčao. „Da mi je netko rekao da ću ja potrčati... Ja od osmog razreda osnovne škole više ne trčim. Toliko sam težak. A danas sam malo potrčao“, priznao je.

