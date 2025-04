Pobjedu odnijela Ivana: 'Odlučila sam si kupiti šivaću mašinu, a počastit ću i ovotjednu ekipu'

Pobjedu u ovotjednoj 'Večeri za 5' odnijela je Ivana Lenardić. Dok se na četvrtom mjestu našao Mislav, a na trećem Karel, drugo mjesto zauzela je Snežana, a potom su kandidati morali odlučiti između Biljane i Ivane. Odluka je pala na Ivanu. " Odlučila sam si kupiti šivaću mašinu, tako sam se dogovorila sa suprugom! Počastit ću i svoju ekipu s nečim", zaključila je Ivana!

Pripravu večere Snežana je započelo glavnim jelom nazvanim 'Australija'. "Pretpostavljam da će biti meso od klokana, hoće nas iznenaditi, ekstravagantna je i pretpostavljam da će tu biti but od klokana", jasan je bio Karel. Uskoro je domaćica otkrila da se ipak radi o janjetini, ali i svinjetini. Iako su svi pretpostavljali da ih čeka prava egzotika, Snežana je zapravo radila janjetinu na australski način.

Foto: RTL

Uslijedilo je predjelo 'Košarice'. "Topljeni sir unutra, nešto od brašna s topljenim sirom...", pretpostavio je Mislav. "S čim bi moglo biti punjeno, ne znam", dodala je Ivana. U pripravi predjela Snežani su pomogla unučad, nasjeckali su povrće za tortilja košarice. Posebnu je košaricu napunila i za Mislava. Za kraj, Snežana je spravila desert nazvan 'Carevo novo ruho'. "Ona će nekog golog cara obući, to će valjda ona s ovim namirnicama", komentirao je Karel, zbunjen nazivom deserta. Uskoro je Snežana objasnila da se radi o starinskom receptu koji radi na novi način.

Foto: RTL

Nakon što je spravila jela, Snežana se okrenula pripremi za dolazak gostiju. Za aperitiv je ekipi ponudila liker od jagode, višnjevac, šljivovicu, borovniček i crni ribizl. Uz sitne zalogaje i aperitiv, ekipa je nazdravila i zaputila se na večeru - prve su na stol stigle 'Košarice'.

"Bilo je u redu dekorirano, dolazilo je do izražaja to šarenilo, bilo je simpatično", otkrila je Ivana. "Jako me iznenadilo što je domaćica mislila na mene i moju dijetu", dodao je Mislav uz pohvale. "Predjelo me oduševilo, crveni grah...", pohvalio je Karel predjelo. "Bilo je raznih okusa, nismo ni pitali što je sve unutra, usta su bila puna okusa, samo je bilo malo prejako", zaključila je Ivana.

Nakon pikantnog predjela, stiglo je glavno jelo 'Australia'. "Žena nam je bila domaćin, no tanjur je bio lijepo, ali oskudno dekoriran", komentirala je Ivana glavno jelo. "Malo sam provocirao na prvu koja je to životinja, ali odmah sam prepoznao da je to janjetina", dodao je Mislav. "Janjetina je bila mekana i fina, no nije bila tog okusa i mirisa. Više mi se osjetila mrkva nego janjetina", zaključila je Biljana.

Foto: RTL

Za kraj, stigao je desert - 'Carevo novo ruho'. "Bilo je lijepo, crveno i bijelo - lijepo je uskladila", komentirale su Ivana i Biljana izgled deserta. Posebne pohvale dobila je i za kavu uz desert. Mislava je taj potez posebno oduševio. "Sve bih pojeo da sam mogao", otkrio je i o kolaču. Za kraj, Snežana je dirnula ekipu poklonom - uokvirila je zajedničku fotografiju i ekipi poklonila divnu uspomenu na sudjelovanje u 'Večeri za 5'. Ekipi je, kao iznenađenje, došao zet s njegovom ekipom svirača te su dečki za kraj atmosferu doveli do usijanja!

