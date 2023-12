Pobjednik šeste sezone 'Života na vagi' Josip Čapo krenuo je u avanturu života sa samo jednim ciljem - smršavjeti i promijeniti životne navike koje su ga dovele do stanja u kojem se tada nalazio. Show 'Život na vagi' pratite od ponedjeljka do srijede od 20.15 na RTL-u. Sve epizode dostupne su i na platformi Voyo.

Bilo je to 'krvavih' nekoliko mjeseci u Lividragi. No, kako su treneri Edo i Maja govorili, on je definitivno bio jedan od kandidata koji ih je najviše oduševio. Uz redovite treninge, Čapo je davao još više - svakodnevno je hodao Gorskim kotarom i tako skidao nevjerojatno brzo, ali i pametno te show napustio s 93 kilograma.

Foto: RTL Foto: RTL Josip Čapo

"Izazovnih godinu dana je iza mene i sretan sam što uspjevam držati kilažu, teško je, ali borim se. Nema labavo. Da vam budem iskren, prije godinu dana nisam bio svjestan gdje idem. Kćer se tek bila rodila, a ja sam samo želio da sve prođe dobro. Da kada se vratim, svi budemo na okupu", rekao je Čapo nedavno za RTL.hr.

I dalje je ustrajan u svome naumu budući da je kilaža postojana, a na društvenim mrežama često dijeli svoje pothvate. Nedavno se solidarizirao sa sadašnjim kandidatima i hodao za njih.

Najveća podrška u cijelom procesu mu je supruga Ines, što nije skrivao ni u emisiji. Na društvenoj mreži nedavno je objavio njihovu zajedničku fotku te poručio da mu je ona najveći oslonac. Naravno, oslonac su i njegova djeca, dvije kćeri i sin.



