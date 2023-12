Svanulo je novo jutro na Brijunima i svatko je bio u svom filmu. Silvija i Mislav uživali su u nježnostima uz more, Šepić i Goran pripremali su hranu u kuhinji, Jure je čistio terasu, a Dajana je pila kavu i gledala u more…

'Pokušavam pronaći neki mir s obzirom na sve što se događa u kući i oko kuće; ispadanja, vage, stres, treninzi, napori… Jutra koristim za zen, pronalaženje neke motivacije i unutarnjeg mira', rekla je Dajana, a Martin i Jure komentirali su da je sad prilično tiho jer nema Marie. 'Nema više dobrog duha', nastavio je Jure, a Martin dodao: 'Marie će nam jako faliti. To je jedna stvarno dobra i draga osoba koja je unosila sreću i veselje u naše dane.'

Foto: RTL

Kasnije su Nina, Dajana, Šepić i Goran igrali 'Čovječe, ne ljuti se', a Šepić je zaključio da je proces u 'Životu na vagi' sličan toj igri. „Nitko od nas se ne bi trebao naljutiti u ovoj igri koju igramo, to bi trebala ostati igra“, objasnio je. „Ima tu dosta igrača. Prošli ciklus Silvija je pila vodu, sad ju je to spasilo. Kalkulirala je i sad je imala dobar rezultat. A u par navrata i Goran i Vlašić isto su kalkulirali i pili vodu“, rekao je Jure, a Martin dodao: „Ima nekoliko osoba koje u ovo idu sa srcem i nije im bitno hoće li pobijediti, nego im je bitno promijeniti sebe, način života, stil i sve ostalo. A opet ima i onih koji ciljaju na nagradu, koje sve daju za nagradu i koji će ići do kraja na bilo kakav način samo da pokupe tu nagradu.“

Foto: RTL

Martin i Jure nastavili su pričati o tome tko im je najveća konkurencija od žena, a Jure je objasnio. „Mislim da Nina i Silvija po postotku već jesu u top četiri, Dajana se tu negdje vrti blizu, mislim da bi ove sezone mogle biti barem dvije žene u finalu. Nina trenutno vodi po ukupnom postotku i njezine su šanse za osvajanje finala jako velike. Vjerujem da su kod nje problem hormoni i da joj se to događa, ali da je pokazala sad toliki trud, nije“, rekao je Zadranin, a Nina zaključila: „Igra se zahuktava, preblizu smo finalu, svatko od nas želi biti finalist tako da je moguće da će biti puno veće tenzije, možda nekakve kalkulacije i tko zna na što je tko spreman da bi došao na to mjesto.“

Foto: RTL

Pred natjecateljima je novi izazov, tko će biti najbolji, a tko odustaje tik pred finale - ne propustite pogledati večeras u 20.15 na RTL-u u novoj epizodi 'Života na vagi'.