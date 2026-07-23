Pobjednici 'Love Islanda' Molly Smith i Tom Clare izrekli sudbonosno 'da'
Pobjednici 'Love Islanda: All Stars' Molly Smith i Tom Clare uplovili su u bračnu luku na intimnoj ceremoniji u Manchesteru
Pobjednici prve sezone reality showa 'Love Island: All Stars', Molly Smith (32) i Tom Clare (26), vjenčali su se na intimnoj građanskoj ceremoniji. Par, čija je romansa započela pred kamerama početkom 2024. godine, ozakonio je svoju vezu u vijećnici u Stockportu, Manchester.
Mladenka je blistala u šik bijeloj mini haljini s odgovarajućim šeširićem, dok je mladoženja nosio klasično crno odijelo. Iako je ceremonija bila skromna, par planira i veliko slavlje u Španjolskoj kasnije ovog ljeta.
Prosidba kao iz holivudskog filma
Svemu je prethodila spektakularna prosidba u Dubaiju u rujnu 2025. godine. Tom je sve pomno isplanirao kako bi iznenadio Molly, organiziravši romantičnu večer na plaži. Uz zvukove violine, stotine svijeća i latice bijelih ruža koje su oblikovale srcoliki luk na pijesku, trenutak je bio istovremeno grandiozan i duboko osoban. Prijatelji su iz prikrajka diskretno snimali dok je Tom kleknuo na jedno koljeno.
Put od reality zvijezda do životnih partnera
Njihova veza, koja je započela pod budnim okom javnosti, brzo se razvila u ozbiljan odnos nakon izlaska iz vile. Tom Clare već je prije imao iskustvo u reality svijetu - 2023. godine osvojio je treće mjesto u devetoj sezoni britanskog "Love Islanda", a godinu dana kasnije ostvario je još veći uspjeh kada je u prvoj sezoni "Love Islanda: All Stars" pobijedio zajedno s Molly Smith. U samo nekoliko mjeseci od pobjede u showu, par je napravio velike životne korake. U lipnju 2024. objavili su da su počeli živjeti zajedno, a već u kolovozu iste godine kupili su svoju prvu zajedničku kuću.
Neočekivani početak u južnoafričkoj vili
Ipak, početak njihove priče nije bio nimalo jednostavan. Upoznali su se u "All Stars" sezoni "Love Islanda", gdje je Molly ušla kao "bomba" sa svojim bivšim dečkom Callumom Jonesom, s kojim je prekinula samo šest mjeseci ranije. Tom je u vilu ušao nekoliko dana kasnije, a publika, koja je očito prepoznala kemiju među njima, odlučila je da upravo on i Molly trebaju biti spojeni u par. Iako Tom danas tvrdi da je odmah znao da je ona posebna, njihov prvi susret bio je prilično nespretan - potpuno ju je ignorirao, za što danas krivi tremu.
Njihov odnos dodatno je zakomplicirala druga natjecateljica, Georgia Steel, koja je otvoreno iskazivala simpatije prema Tomu, što je izazvalo napetost i testiralo njihovo povjerenje. Tom je u početku umanjivao te razgovore, no na kraju je preuzeo odgovornost i uvjerio Molly u svoju odanost. Prvi spoj izvan vile, romantični piknik s pogledom na južnoafrički krajolik, bio je prekretnica na kojoj su oboje shvatili da njihov odnos ima potencijal za nešto ozbiljno i dugoročno.
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