Pobjednici 'Love Islanda' Molly Smith i Tom Clare izrekli sudbonosno 'da'

Pobjednici prve sezone reality showa 'Love Island: All Stars', Molly Smith (32) i Tom Clare (26), vjenčali su se na intimnoj građanskoj ceremoniji. Par, čija je romansa započela pred kamerama početkom 2024. godine, ozakonio je svoju vezu u vijećnici u Stockportu, Manchester.

Mladenka je blistala u šik bijeloj mini haljini s odgovarajućim šeširićem, dok je mladoženja nosio klasično crno odijelo. Iako je ceremonija bila skromna, par planira i veliko slavlje u Španjolskoj kasnije ovog ljeta.

Prosidba kao iz holivudskog filma

Svemu je prethodila spektakularna prosidba u Dubaiju u rujnu 2025. godine. Tom je sve pomno isplanirao kako bi iznenadio Molly, organiziravši romantičnu večer na plaži. Uz zvukove violine, stotine svijeća i latice bijelih ruža koje su oblikovale srcoliki luk na pijesku, trenutak je bio istovremeno grandiozan i duboko osoban. Prijatelji su iz prikrajka diskretno snimali dok je Tom kleknuo na jedno koljeno.

Foto: PLANET PHOTOS/Planet/Profimedia

Put od reality zvijezda do životnih partnera

Njihova veza, koja je započela pod budnim okom javnosti, brzo se razvila u ozbiljan odnos nakon izlaska iz vile. Tom Clare već je prije imao iskustvo u reality svijetu - 2023. godine osvojio je treće mjesto u devetoj sezoni britanskog "Love Islanda", a godinu dana kasnije ostvario je još veći uspjeh kada je u prvoj sezoni "Love Islanda: All Stars" pobijedio zajedno s Molly Smith. U samo nekoliko mjeseci od pobjede u showu, par je napravio velike životne korake. U lipnju 2024. objavili su da su počeli živjeti zajedno, a već u kolovozu iste godine kupili su svoju prvu zajedničku kuću.

Foto: MATTPAPZ/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Neočekivani početak u južnoafričkoj vili

Ipak, početak njihove priče nije bio nimalo jednostavan. Upoznali su se u "All Stars" sezoni "Love Islanda", gdje je Molly ušla kao "bomba" sa svojim bivšim dečkom Callumom Jonesom, s kojim je prekinula samo šest mjeseci ranije. Tom je u vilu ušao nekoliko dana kasnije, a publika, koja je očito prepoznala kemiju među njima, odlučila je da upravo on i Molly trebaju biti spojeni u par. Iako Tom danas tvrdi da je odmah znao da je ona posebna, njihov prvi susret bio je prilično nespretan - potpuno ju je ignorirao, za što danas krivi tremu.

Njihov odnos dodatno je zakomplicirala druga natjecateljica, Georgia Steel, koja je otvoreno iskazivala simpatije prema Tomu, što je izazvalo napetost i testiralo njihovo povjerenje. Tom je u početku umanjivao te razgovore, no na kraju je preuzeo odgovornost i uvjerio Molly u svoju odanost. Prvi spoj izvan vile, romantični piknik s pogledom na južnoafrički krajolik, bio je prekretnica na kojoj su oboje shvatili da njihov odnos ima potencijal za nešto ozbiljno i dugoročno.

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