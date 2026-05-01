Petar Pereža podijelio sretne vijesti: Postao je tata djevojčice posebnog imena

Poznati televizijski voditelj i urednik Petar Pereža proživljava jedno od najsretnijih razdoblja u životu. Samo nekoliko dana nakon što je odjeknula vijest o njegovom značajnom poslovnom transferu, Pereža je sa svojim pratiteljima podijelio još radosniju vijest - on i supruga Morana postali dobili su prinovu. U obitelj je nakon dva sina stigla djevojčica posebnog imena.

Voditelj je na svom Instagram profilu objavio iznimno nježnu fotografiju koja prikazuje sićušnu ruku novorođene kćeri kako čvrsto obavija njegov palac. U emotivnom opisu, otkrio je njezino ime i neizmjernu sreću koja je zavladala u njihovom domu. "Stigla nam je Mari Charbel. Mama Morana je super, a braća i tata najponosniji na svijetu!!!", napisao je Pereža.

Novi početak na svim poljima

Dolazak kćeri kruna je dinamičnog razdoblja za cijenjenog novinara. Nedavno je, krajem travnja, potvrđen njegov prelazak na RTL, na mjesto voditelja i urednika emisije 'RTL Danas', što je jedan od značajnijih događaja na domaćoj medijskoj sceni. Ipak, profesionalni uspjesi sada su u drugom planu pred najvećom životnom radošću. Pereža i supruga Morana, s kojom je u braku od 2006. godine, već imaju sinove Tomu i Šimuna, koji su se, kako piše ponosni otac, neizmjerno obradovali dolasku sestrice.

Oduševio pratitelje i ekipu

Objava je, očekivano, izazvala val oduševljenja i čestitki. U komentarima su se javili brojni kolege i pratitelji. "Čestitke sretnoj obitelji", napisala je kolegica Ana Brdarić. Posebno dirljivu poruku ostavila je jedna pratiteljica: "Čestitam od srca, kako ne pustiti suzu. Dragi Petre, neka vam Bog da ljubavi i zdravlja". Drugi su dodali: "Čestitke od srca, da ju Isus dragi čuva i bude uz nju", jasno povezujući duhovnost imena s lijepim željama.

