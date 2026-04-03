Od ‘Života na vagi’ do Big Brothera: Miro Bajlo i Danijel Rimanić imaju razloga za slavlje

Poznati Zadranin i jedan od najuspješnijih kandidata popularnog showa 'Život na vagi', Miro Bajlo, podijelio je sa svojim pratiteljima na Instagramu dirljiv, ali i humorističan trenutak. Povod je bio rođendan njegovog kuma i prijatelja Danijela Rimanića, javnosti poznatog kao pobjednika 'Big Brothera' 2006. godine, a Bajlo je tu priliku iskoristio da proslavi i njihovih 40 godina prijateljstva. Objava, smještena u srcu starog Zadra, brzo je privukla pažnju i podsjetila mnoge na važnost dugogodišnjih veza koje odolijevaju svim životnim izazovima.

Četrdeset godina smijeha i ludosti u Kampo Kaštelu

U svojoj objavi, Miro Bajlo je kroz dvije fotografije i emotivan opis sažeo četiri desetljeća prijateljstva. Prva fotografija prikazuje dvojicu prijatelja u ljetnom izdanju uz more, dok je druga, snimljena noću, privukla posebnu pažnju zbog svog šaljivog karaktera. Na njoj Bajlo pozira s mrežicom za kosu na glavi, držeći dvije boce u rukama, što je tipičan prizor opuštene dalmatinske fešte.

"40 godina prijateljstva! Trzavica, nesporazuma, ruganja… a di je ona mala smutnja? I opet se smijemo zajedno!", napisao je Bajlo, ne skrivajući da je njihovo prijateljstvo, kao i svako pravo, imalo svoje uspone i padove. No, kako ističe, smijeh je uvijek bio konstanta. Čestitku je uputio svom prijatelju Danijelu, kojeg od milja zove "Kume". "Neka nas smijeh, ludosti i ruganje nikad ne napuste. Kumeeee, najviše zdravlja, mrvu sreće i posla najviše - jer ti si uvik volija raditiiiii!", zaključio je u svom prepoznatljivom duhovitom stilu.

Cijela scena smještena je u Kampo Kaštelo, jedan od najstarijih i najživopisnijih dijelova zadarskog poluotoka.

Sportski uzor koji ne zaboravlja korijene

Miro Bajlo je javnosti postao poznat sudjelovanjem u trećoj sezoni RTL-ovog showa "Život na vagi" 2018. godine, gdje je prošao nevjerojatnu fizičku transformaciju. No, za razliku od mnogih, on je svoj zdravi način života nastavio i godinama nakon showa, postavši prava inspiracija. Danas je ovaj brodostrojar i inspektor u Jadroliniji strastveni sportaš, član Triatlon kluba Zadar i Kluba daljinskog plivanja "Donat". Uspješno je istrčao polumaraton i redovito sudjeluje na plivačkim maratonima, a svoje znanje i motivaciju prenosi i drugima kroz vlastiti program vježbanja.

A njegov prijatelj, Danijel Rimanić, zvani Cuni, je 2006. godine bio pobjednik treće sezone 'Big Brothera' i osvojio nagradu od 1.25 milijuna kuna. Tada 24-godišnji konobar iz Zadra postao je miljenik publike. Nakon pobjede vratio se svakodnevnom životu, dio osvojenog novca dao je svom šefu koji mu je pomogao prilikom prijava na audicije, ostatkom je kupio stan, oženio se i postao otac.

