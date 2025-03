Nova humoristična serija 'Razdvojeni zajedno', u produkciji slavne Ellen Degeneres, na kanalu RTL2

Zagreb, 28. ožujka 2025. – U produkciji poznate TV voditeljice i glumice Ellen DeGeneres i autorice Emily Kapnek, prema istoimenoj danskoj seriji snimljena je originalna američka obiteljska romantična humoristična serija od dvije sezone 'Razdvojeni zajedno' (Splitting Up Together)! Prva epizoda hvaljene serije počinje u nedjelju, 6. travnja na RTL2, a nastavit će se prikazivati svake večeri u kasnovečernjem terminu.

Bračni par podnosi papire za razvod siguran u odluku koja je zajednički donesena, ali novim iskustvom u svom domu, potpuno neočekivano, otkrivaju da ih komplicirana i zamršena situacija, koju pokušavaju raspetljati, zapravo zapetljava i spaja te da njihovoj vezi možda nije došao kraj! Iako ova hvaljena serija ima sve naznake klasičnog sitcoma – polusatna humorna priča o obitelji u predgrađu, u kući u kojoj se događaju razne anegdote, razvila se u vrlo specifičnu priču o obitelji koja doživi veliku promjenu.

Da je njihov brak došao svome kraju, Lena (Jenna Fischer) i Martin (Oliver Hudson) su svjesni pa se odluče razići i voditi odvojene živote. No ipak, privremeno ostaju u istoj kući sa svoje troje djece; Maeom, Masonom i Milom. Garaža postane stambeni prostor dok smišljaju kako riješiti ovu obiteljsku situaciju. Naizmjenično jedan od roditelja živi u garaži kao samac i slobodan je izlaziti na spojeve bez ikakvih obaveza u kući, dok je za to vrijeme drugi roditelj posvećen kućanskim i obiteljskim obavezama. U međuvremenu, Lanina sestra Maya (Diane Farr) trudi se svoj život vratiti na pravi put, obitelj posjećuju vjenčani prijatelji Arthur (Bobby Lee) i Camille (Lindsay Price), a Martin se počne viđati s Lisom Apple (Monica Barbaro). No sada odvojeni životi Martinu i Leni pružaju uvid u stvari koji su nedostajale njihovom braku. Postaju svjesni gdje su griješili kao roditelji, ali i što je nedostajalo u njihovom romantičnom životu.

Glavne uloge ponijela su istaknuta, poznata lica komedije. Prva je Jenna Fischer, koja će, ako ste pogledali američku verziju ' U uredu' (The Office) zauvijek ostati zapamćena po liku Pam Beesly za koji je bila nominirana za Primetime Emmy Award u kategoriji sporedne glumice. Tu je još jedan glumac koji će biti lako prepoznatljiv - Oliver Hudson, koji je u otprilike u isto vrijeme kada je Jenna Ficher briljirala u 'U uredu' odigrao ulogu svoje karijere u humorističnoj seriji 'Škola za parove' (Rules of Engagement) s Davidom Spadeom i Biancom Kajlich. Iako postavljen kao romantična komedija, ovaj sjajan sitcom odmiče od ustaljene formule, seže dublje od plitkih, površnih priča većine humorističnih serija te kao takav nudi odmak od tradicionalnih serija obiteljskog formata.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jednako tako, obnavljanje veze, tj. braka Lene i Martina, provlači se kroz epizode i postoji kao mogućnost, možda i vjerojatnost, no ipak, takav rasplet nije izvjestan. Osim Jenne Fischer i Olivera Hudsona, tu su Bobby Lee kao Arthur, Diane Farr kao Maya, Lindsay Price kao Camille te djeca, Olivia Keville kao Mae, Van Crosby kao Mason i Sander Thomas kao Milo, u ovoj izvrsnoj obiteljskoj seriji, koju prožima tema posrnulog braka i raspada jedne zajednice. Serija možda neće ponuditi sve odgovore kako se nositi s propalim brakom, održati obitelj i preživjeti teško razdoblje, ali uz mnogo dobrih šala potrudit će se odgovoriti na što više takvih pitanja, što je rijetkost u sitcomima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Pao dio fasade KBC-a Zagreb

Tekst se nastavlja ispod oglasa