SITNO BROJI

Nina Martina organizirala djevojačku zabavu: Ovako je izgledala 'najluđa noć' uoči vjenčanja
Foto: Instagram

Čini se da je proslava uključivala noćni izlazak u klub, gdje je pozirala sa svjetlucavim naočalama u obliku srca, ali i putovanje avionom

4.5.2026.
Poduzetnica Nina Martina Korbar, javnosti najpoznatija kao jedna od natjecateljica RTL-ova showa "Život na vagi", podijelila je s pratiteljima na Instagramu da je njezino vjenčanje s Mariom Mandićem sve bliže. Svoje uzbuđenje otkrila je serijom fotografija sa svoje djevojačke zabave, a kratak i jasan opis "Moj muž dolazi" dao je naslutiti da je veliki dan pred vratima.

Na objavljenim fotografijama vidimo Ninu Martinu u slavljeničkom raspoloženju na više lokacija. Čini se da je proslava uključivala noćni izlazak u klub, gdje je pozirala sa svjetlucavim naočalama u obliku srca, ali i putovanje avionom. 

Na jednoj od fotografija pozira u zrakoplovu s bijelim naočalama na kojima piše "Bride to be" (Buduća mladenka), dok joj je u kosi velika bijela mašna s velom. Kasnije je pozirala i u bijelom satenskom ogrtaču preko kojeg je nosila lentu s istom porukom, zaokruživši time klasičan izgled za djevojačku večer. 

Ova proslava vrhunac je dugogodišnje ljubavne priče koja je započela na vrlo neobičan način - pred televizijskim kamerama. Nina Martina i njezin zaručnik Mario Mandić upoznali su se tijekom sudjelovanja u showu "Život na vagi". Njihova veza od početka je bila pod povećalom javnosti, no par je ostao zajedno. Zaručili su se u srpnju 2022. godine, a vjenčanje je planirano za proljeće ove godine. 

Osim što zajedno vode teretanu i pomažu drugima na njihovom fitness putu, Nina Martina je nakon showa započela i glazbenu karijeru, objavivši singl "Neprocjenjivo". Također, javno govori o svojoj borbi s lipedemom i limfedemom, koristeći svoju platformu za podizanje svijesti o tim stanjima.

