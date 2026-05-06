Nina Martina objavila prve fotografije s vjenčanja: Fanovi oduševljeni izgledom

Nina Martina Korbar, poduzetnica i jedna od najupečatljivijih natjecateljica treće sezone showa "Život na vagi", podijelila je sa svojim brojnim pratiteljima na Instagramu prve fotografije s vjenčanja.

Nakon višemjesečnih priprema i slatkog iščekivanja, uplovila je u bračnu luku s dugogodišnjim partnerom Mariom Mandićem. Prve službene fotografije s vjenčanja u kratkom roku su izazvale oduševljenje i lavinu pozitivnih reakcija.

Par je pozirao u kamenom dvorištu, vjerojatno nakon ceremonije koja se održala u Staroj gradskoj vijećnici u Zagrebu, dok je slavlje nastavljeno u Sesvetama. Nina je zablistala u raskošnoj vjenčanici s dugim, prozirnim rukavima ukrašenim decentnim perlama, dok je u rukama držala buket bijelih i ružičastih cvjetova. Mario se odlučio za klasični crni smoking s leptir-mašnom, savršeno usklađen s mladenkom.

Oduševljenje nisu krili ni njihovi pratitelji, koji su ih obasuli čestitkama. "Čestitam od srca", "Iskrene čestitke!", "Divni ste", "Sretno mladenci", samo su neke od stotina poruka podrške i lijepih želja.

Priča Nine Martine i Marija započela je 2018. godine na setu popularne RTL-ove emisije "Život na vagi", gdje su se oboje sudjelovali.

U srpnju 2024. godine svoju su vezu podigli na višu razinu zarukama, a pripreme za vjenčanje postale su jedna od glavnih tema na Nininim društvenim mrežama. Proslava djevojačke večeri u ožujku ove godine, koju je Nina organizirala s prijateljicama u španjolskom Alicanteu, samo je dodatno potaknula nagađanja o skorom vjenčanju.

