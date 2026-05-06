ŠTO KAŽETE /

Nina Martina objavila prve fotografije s vjenčanja: Fanovi oduševljeni izgledom
Foto: Instagram

Nina je zablistala u raskošnoj vjenčanici s dugim, prozirnim rukavima ukrašenim decentnim perlama, dok je u rukama držala buket bijelih i ružičastih cvjetova

6.5.2026.
10:20
Hot.hr
Nina Martina Korbar, poduzetnica i jedna od najupečatljivijih natjecateljica treće sezone showa "Život na vagi", podijelila je sa svojim brojnim pratiteljima na Instagramu prve fotografije s vjenčanja.

Nakon višemjesečnih priprema i slatkog iščekivanja, uplovila je u bračnu luku s dugogodišnjim partnerom Mariom Mandićem. Prve službene fotografije s vjenčanja u kratkom roku su izazvale oduševljenje i lavinu pozitivnih reakcija. 

Par je pozirao u kamenom dvorištu, vjerojatno nakon ceremonije koja se održala u Staroj gradskoj vijećnici u Zagrebu, dok je slavlje nastavljeno u Sesvetama. Nina je zablistala u raskošnoj vjenčanici s dugim, prozirnim rukavima ukrašenim decentnim perlama, dok je u rukama držala buket bijelih i ružičastih cvjetova. Mario se odlučio za klasični crni smoking s leptir-mašnom, savršeno usklađen s mladenkom.

Oduševljenje nisu krili ni njihovi pratitelji, koji su ih obasuli čestitkama. "Čestitam od srca", "Iskrene čestitke!", "Divni ste", "Sretno mladenci", samo su neke od stotina poruka podrške i lijepih želja.

Priča Nine Martine i Marija započela je 2018. godine na setu popularne RTL-ove emisije "Život na vagi", gdje su se oboje sudjelovali.

U srpnju 2024. godine svoju su vezu podigli na višu razinu zarukama, a pripreme za vjenčanje postale su jedna od glavnih tema na Nininim društvenim mrežama. Proslava djevojačke večeri u ožujku ove godine, koju je Nina organizirala s prijateljicama u španjolskom Alicanteu, samo je dodatno potaknula nagađanja o skorom vjenčanju.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
