Nina Korbar o vjenčanju i budućnosti: 'Planiramo proširiti posao i da nam u taj plan dođe beba'

Kandidatkinja treće sezone popularnog showa Život na vagi, Nina Korbar (32), i pet godina nakon što je prvi put zakoračila pred male ekrane, i dalje je jedna od najvoljenijih i najprepoznatljivijih natjecateljica. Njezin put od početne borbe do uspjeha bio je ispunjen izazovima, no Martina je radom na sebi postala inspiracija mnogima. Nakon što je stekla popularnost u showu, Martina nije stala. Posvetila se ne samo vlastitoj transformaciji, već i pomaganju drugima. Zajedno sa zaručnikom Marijem Mandićem otvorila je teretanu, mjesto gdje pomažu ljudima u postizanju fizičkih i mentalnih ciljeva. I dok je posao s partnerom u punom zamahu, Martina je otkrila još jednu divnu vijest - uskoro će izgovoriti sudbonosno da dugogodišnjem partneru. Detalje o tom posebnom trenutku otkrila je za Net.hr.

Za početak - kako ste?

Uživam u jeseni jer mi je to najdraže godišnje doba uz proljeće.

Nedavno ste na društvenim mrežama objavili da je krenula potraga za vjenčanicom. Kada i gdje planirate svoje vjenčanje?

Da, potraga za vjenčanicom bila je odlična. Vjenčanje planiramo na proljeće u Zagrebu.

Je li riječ o manjoj i intimnoj svadbi ili ćete organizirati veliku feštu?

Ovisi. Ako pitate ljude iz Hercegovine, onda će naša svadba za njih biti intimna, ha-ha. Nećemo imati malu intimnu svadbu niti veliku od 400 uzvanika. Još uvijek nismo definirali točan broj, tek izrađujemo popis ljudi.

Kakva će biti vjenčanica?

Otkako sam počela gledati vjenčanice po internetu, znala sam što mi se sviđa, a sad kad sam ih isprobala, neke sam stvari i potvrdila. Neću vam otkrivati previše detalja, osim da se jako veselim isprobavanju, probama i tom glavnom danu kada ću je nositi. Uživam u procesu sa svojim dragim ljudima. Na posljednjem putovanju bila sam baš zbog vjenčanice, i to s prijateljicom koja će mi biti kuma, sestrom, mamom i maminom najboljom prijateljicom. Bilo nam je predobro i jako sam zahvalna što su one uz mene i proživljavaju ove trenutke sa mnom.

Vašu fizičku transformaciju prate brojni fanovi. Što vam je bila najveća motivacija da nastavite s mršavljenjem i održavanjem zdravog načina života?

Najveća motivacija su mi osobna sreća i zdravlje. To samopouzdanje koje osjećate svakodnevno kad trenirate, dobro se hranite, kad vam odjeća lijepo stoji i kad radite na sebi – neprocjenjivo je. A ako usput mogu nekome biti motivacija da napravi istu promjenu, odlično!

Jeste li danas zadovoljni svojim izgledom?

Jesam. Često znam reći da puno više cijenim sebe i svoje tijelo nego žena koja je cijeli život mršava, jer se većina tih žena fokusira na svoje nedostatke, a ja se fokusiram na ono što sam postigla. Bila bih jako sretna kad bi žene prestale toliko osuđivati sebe i svoj izgled, jer cilj ne treba biti savršenstvo, nego samopouzdanje koje dolazi iznutra. Savršenstvo je nemoguće, a na samopouzdanju se radi.

S partnerom ste otvorili teretanu. Jeste li zadovoljni rezultatima i koliko je teško održavati taj posao u Hrvatskoj?

Da, otvorili smo M2 WORKOUT prije pet godina. Osmislili smo vlastiti program mršavljenja koji je idealan za sve koji žele raditi na sebi i mijenjati životne navike, jer smo u program uključili treninge, prehranu, znanje, vlastito iskustvo i komunikaciju – radimo i na glavi, ne samo na fizičkoj promjeni. Jako smo sretni i ponosni na svoj posao i rezultate koje imamo, ali želimo biti još bolji. Što se tiče održavanja, teško je i nije teško. Volimo svoj posao, radimo zajedno i imamo super klijente, ali s druge strane, puno je tu stvari koje kao vlasnik trebaš rješavati i raditi. Uvijek moraš biti motiviran, discipliniran, stvarati nove ideje i biti na nivou uz sve izazove koji ti ponekad dođu na put, ali tako je većini poduzetnika. Fokus treba biti na cilju i imati u glavi da je svaka nevolja prilika za iskustvo i rast.

Radite li samo programe mršavljenja ili imate i druge programe?

Mršavljenje nam je najveća strast, ali smo nedavno u suradnji s jednim fizikalnim centrom osmisli program za mame nakon poroda. Zove se ''Sretna mama Sretna beba'' i stvarno je prekrasan. Pruža mamama mogućnost da na trening dođu s bebom, a osim treninga koji je prilagođen tijelu nakon poroda, klijenti će dobiti savjetovanje o prehrani te fizikalne tretmane koji će im pomoći da dodatno ojačaju i oporave svoje tijelo.Osim ova dva programa, u ponudi imamo individualne i poluindividualne treninge.

S kakvim vam se problemima klijenti najčešće javljaju?

Debljina je najčešći problem, a s druge strane i klijenti koji žele trenirati u teretani koja nije “mašinerija”, nego pruža personaliziran pristup i ugodan boravak. Svim našim klijentima zajednički je nazivnik – prihvaćenost. Kod nas nema neugode, ružnih pogleda ili osjećaja srama. Mi vidimo svakog našeg klijenta i posvećujemo mu se. Učimo ih da grade svoje samopouzdanje, i oni to jako cijene i vole. Bez obzira želite li smršavjeti ili izgraditi mišiće i zategnuti tijelo, kod nas ćete uz treninge i prehranu dobiti podršku, učenje i savjetovanje.

Vidite li se u ulozi majke u nekom nadolazećem periodu?

Vidim se u ulozi majke i voljela bih da mi se ta želja i ostvari. Trenutno smo fokusirani na vjenčanje, a bebu stavljamo u Božje ruke nakon toga.

Koji su vam planovi za dalje (osim, naravno, vjenčanja)?

Planiramo proširiti posao, izgraditi stan i da nam u taj plan dođe beba. Trenutno smo, osim vjenčanja, u planovima za gradnju, ali sve u svoje vrijeme. Nismo opterećeni i puštamo da stvari idu svojim tokom, ali s druge strane, u punom smo pogonu, ha-ha.

