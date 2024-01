Nina Bandić je stigla do finala sedme sezone 'Života na vagi' i oduševila svojom transformacijom, poput ostalih natjecatelja. Izgubila je 62,3 kilograma i otkrila za RTL.hr što je posebno zavoljela te je li očekivala dolazak do finala. Epizode showa 'Život na vagi' pogledajte na platformi Voyo!

Nina je priznala da joj je show donio i lijepe i teške trenutke, no samo one posebne uspomene su joj ostale u sjećanju.

"Jako je zanimljivo iskustvo, drago mi je da sam se prijavila i sudjelovala. Bilo je teških trenutaka, no i predivnih. Sada kad gledam u prošlost, samo predivni trenuci ostaju u sjećanju", otkrila je.

'Život na vagi' pridonio je Nininom osobnom razvoju, postala je hrabrija i jača.

"U ovom sam showu dosta upoznala sebe, pogotovo dio Nine za koji nisam znala da postoji. Postala sam hrabrija, odvažnija i jača u svakom pogledu", priznala je.

Dodala je i kako je priželjkivala da će biti u finalu.

"Imala sam osjećaj da ću biti finalistica, no s obzirom da je bilo dosta teških situacija, vjerovala sam da ću napustiti emisiju puno prije, ali sudbina je bila da dođem do finala", rekla je.

Nina je sada progovorila i o odnosima u kući dok je bila u showu.

"Osjećaji su intenzivniji u izolaciji, sretnemo osobe koje nam ne odgovaraju, no ne možemo pobjeći od njih. Kada se vratiš u svoj normalan život i svoju sredinu, shvatiš da je to bio samo mali period tvog života i nekako prema Juri, Peri i Martinu nemam ni lijepih ni ružnih osjećaja. Ostavila sam to sve u prošlosti i nadam se da će tamo i ostati", zaključila je.

Cijeli intervju pogledajte u videu.

