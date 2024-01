Mislav Vlašić došao je do finala sedme sezone 'Života na vagi' kao i njegova djevojka Silvija Temšić s kojom je vezu započeo u showu.

Mislav je novi rekorder 'Života na vagi'. Na prvom vaganju imao je 213,5 kilograma, a na finalnom 124,6 kilograma što znači da je izgubio 88,9 kilograma. Rekord je prije njega držao Alen Abramović koji je na posljednjem vaganju imao 86,4 kilograma manje nego kada je ušao u show.

Mislav je za RTL.hr podijelio svoje dojmove o natjecanju te je progovorio o pronalasku ljubavi i planovima sa Silvijom.

Kako gledaš na cijelo iskustvo prisustva u showu?

Show mi je puno toga donio, ovo ne bih mogao sam – trebao mi je neki poticaj da vidim da je to moguće napraviti. Pokazali su mi to i kako se treba hraniti. Zahvalan sam do neba i drago mi je da sam se prijavio.

Napravio si veliki rezultat, što kažeš na to?

Prepolovio sam se jer sam radio puno i nakon izlaska iz showa, trenirao tri puta dnevno, još sam više dao sve od sebe – trud, rad i nisam odustao. Nastavio sam kao u kući što se prehrane tiče, pratio sam i dalje preporučeni unos. Navikao sam se već.

Što tvoji kažu na tvoj rezultat i novi izgled?

Svi su oduševljeni, ogromna promjena. Pogotovo mama, svaki put kad me vidi na videopozivu ili uživo, kaže mi koliko manju glavu imam.

Kako promjena izgleda utječe na tvoje samopouzdanje?

Sigurno mi je veće samopouzdanje jer sam mršaviji, ljepše izgledam, no sve ostalo je, po meni isto. Isti sam čovjek kao prije, samo manje kila.

Jesi li očekivao da ćeš doći do finala?

Prije nego sam ušao u kuću nadao sam se i mislio da ću uspjeti, no u kući mi je bilo teže jer nisam mogao pratit tempo ljudi jer sam bio najteži tamo i nisam očekivao da ću uspjeti doći do finala.

Silvija se preselila u Zagreb?

Je, Silvija se preselila u Zagreb.

Vi ste zajedno trenirali u ovom periodu, je li tako?

Da, zajedno smo trenirali, imali istog trenera i bodrili se.

Jesi li očekivao da će ti se dogoditi ljubav u 'Životu na vagi'?

Nikako nisam očekivao da će se dogoditi ljubav, to se dogodilo slučajno.

Misliš li da je 'to sad to'?

Mislim da je.

Kakvi su vam planovi za budućnost?

Ona ostaje u Zagrebu živjeti i to je to. Nastaviti zajedno živjeti, trenirati i gurati se međusobno zajedno.

