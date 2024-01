Silvija Temšić stigla je do finala sedme sezone 'Života na vagi'. Za glavnu nagradu od 20.000 eura borila se sa svojim dečkom Mislavom Vlašićem, Goranom Bartulovićem , Mislavom Šepićem i Ninom Bandić. Pobjedu je odnio Mislav Šepić, dok je najbolji nefinalist bio Pero Jukić. On je kući otišao bogatiji za 7.500 eura.

Silvija je sve iznenadila svojim postignućem, a zanimljivo je kako je na kraju u finalu bila s dečkom koji je ranije ispao, no zbog odličnih rezultata je postao tajni finalist. Silvija je za RTL.hr ispričala svoje dojmove o finalu.

Foto: RTL Foto: RTL

I ti i Mislav bili ste u finalu. Jeste li očekivali da ćete zajedno dogurati tako daleko?

Nadali se jesmo, no ni u ludilo nismo to mogli zamisliti. Drago mi je što smo zajedno i što zajedno nastavljamo taj put.

Živite li Mislav i ti sada zajedno?

Kada smo izašli iz showa, preselila sam se k Mislavu u Zagreb. Ipak je ovdje više mogućnosti da nastavimo ovaj put zajedno i guramo jedno drugoga. Čim smo izašli, našli smo teretanu i nastavili trenirati, raditi jelovnike, pobacali iz stana sve što nam ne treba.

Koliko ti je značila Mislavova podrška i što se bili zajedno u svemu?

Lakše je kada smo zajedno, kada smo izašli, shvatila sam koliko mi nedostaje obitelj i druženje te sam htjela što više biti s njima. No on je rekao kako moramo nastaviti do kraja te da se preselim k njemu što prije.

Što je tvoja obitelj rekla kada te vidjela?

Mama je bila jako sretna kada me vidjela, na prvu je rekla kako moja promjena nije tako velika jer me ona vidjela u svim mojim stadijima i promjenama. Bila je malo tužna što sam odmah otišla, ali brzo se prilagodila i shvatila da je to za moje dobro, da moram nastaviti do kraja pa ćemo se poslije družiti više i biti zajedno.

Foto: RTL Foto: RTL

Koja je bila tvoja glavna motivacija za ulazak u show?

U cilj sam ušla s ciljem da skinem te kile i popravim svoje zdravlje, da se riješim tableta za bolove jer su bolovi bili nepodnošljivi. Bio je stvarno cijelo vrijeme fokus na meni, u trenutku kada se Mislav ozlijedio je bio malo i na njemu, ali izgurali smo to zajedno – kad je meni bilo teško, on je bio tu i obrnuto.

Što kažeš na Mislavovu transformaciju?

Svaki dan smo zajedno, svaki se dan gledamo i svaki sam dan vidjela promjene. Napravio je čudo. Doslovno je jednu mene skinuo sa sebe, no ja sam tu ostala.

Imate li Mislav i ti daljnje planove?

Trenutno nemamo planove, malo ćemo uživati i družiti se s obitelji i prijateljima. Izaći negdje, s obzirom da smo u showu prohodali, nismo još imali pravi spoj.

