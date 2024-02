Nina Bandić je doživjela veliku transformaciju sudjelovanjem u sedmoj sezoni 'Života na vagi' koji smo pratili na RTL-u i platformi Voyo.

U emisiji je izgubila 62,3 kilograma, a nije posustala ni nakon završetka showa te je jednom prilikom za RTL.hr otkrila da najviše uživa u šetnjama.

Često podijeli pokoju fotografiju s pratiteljima na društvenim mrežama kojih svakim danom ima sve više, pa je tako nedavno jedan lijepi sunčani dan iskoristila za fotografiranje. Pozirala je u kožnoj suknji, vesti i kaputu.

Fotku joj je komentirala i voditeljica 'Života na vagi', Marijana Batinić.

"Te noge", komentirala je Marijana.

"Nina, baš si predivna. Bila si i od prvog dana", "Zvijezda", "Divna", "Noge su ti bomba!", "Prekrasna", komentirali su Ninini fanovi s kojima je prije nekoliko dana podijelila da se odvažila na novu frizuru te otkrila da je skratila kosu.

Nina Bandić

Mlada je Sinjanka sve popularnija na društvenim mrežama i mnogi se dive njezinoj transformaciji.

"Čim sam izašla kući, moji bližnji su bili u pozitivnom šoku i jako ponosni na mene. Teško im se i dan danas naviknuti na ovu kilažu i da sam to zaista ja. Tata bi često nabacio šalu da me treba pogledati 2,3 puta da bi u svojoj glavi registrirao da sam to ja. Nakon finala sam primila masu poruka podrške i pohvala na svoj izgled. Čak su mi neki pisali da su se zbog moje transformacije odlučili prijaviti u novu sezonu 'Života na vagi' i jako lijep je osjećaj kada dobiješ takvu povratnu informaciju", rekla je ranije za RTL.hr.

Propuštene epizode emsije 'Život na vagi' dostupne su na Voyu.

