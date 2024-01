Nina Bandić, bivša kandidatkinja showa 'Život na vagi', napravila je nevjerojatnu transformaciju i borila se za pobjedu koju je na kraju odnio Mislav Šepić. Izgubila je 62,3 kilograma, a za RTL.hr ispričala je kako je svaki dan šetala 30 do 40 kilograma. Propuštene epizode showa 'Život na vagi' pogledajte na platformi Voyo!

'Možete imati rezultate ili izlike'

Nina i nakon završetka showa ne posustaje od zdravog načina života i često objavljuje fotografije iz šetnji na društvenoj mreži.

Foto: instagram Foto: instagram

"Možete imati rezultate ili izlike. Ne oboje", napisala je na Instagram Storyju.

U nedjelju je podijelila fotku na kojoj pozira s osmijehom na licu.

"Prihvati sebe, voli sebe i nastavi naprijed. Ako želiš letjeti, moraš se odreći onoga što te opterećuje", napisala je Nina u opisu fotografije.

"Ti si druga cura", "Top zgodna ljepotica", "Prekrasna", "Odlična promjena", pisali su pratitelji.

Foto: RTL Foto: RTL

Podsjetimo, Nina je nedavno za RTL.hr otkrila kakve su reakcije na njezinu transformaciju.

"Čim sam izašla kući moji bližnji su bili u pozitivnom šoku i jako ponosni na meni. Teško im se i dan danas naviknuti na ovu kilažu i da sam to zaista ja. Tata bi često nabacio šalu da me treba pogledati 2,3 puta da bi u svojoj glavi registrirao da sam to ja. Nakon finala sam primila masu poruka podrške i pohvala na svoj izgled. Čak su mi neki pisali da su se zbog moje transformacije odlučili prijaviti u novu sezonu 'Života na vagi' i jako lijep je osjećaj kada dobiješ takvu povratnu informaciju", ispričala je.

Foto: RTL Foto: RTL

Otkrila je i da dobiva puno poruka od udvarača.

"Nakon finala, svakodnevno primam masu poruka podrške nepoznatih ljudi koji su pratili cijeli proces i koji ne mogu sakriti svoje oduševljenje mojom transformacijom. A što se udvarača tiče, njih ima na svakom koraku", ispričala je.

