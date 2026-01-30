Nikola bijesan na Zoru, Anka upada u depresiju! Čavka dobio zadatak, hoće li Ante sve doznati?

Šušnjara stiže u svoj kaotičan dom, Anka je sve lošije nakon teškog poroda pa govori mužu da više ne može, on se boji da nešto nije u redu s njegovom suprugom.

Cvita i Luce provode vrijeme na poslu, a tijekom razgovora Luce otkriva Cviti da je Kata na meti ogovaranja u selu. Zora i Nikola sreću se kraj bunara, gdje mladi Vukas proziva Zoru jer je Cviti pričala da je zaljubljena i da joj je slomljeno srce. Nikola je bijesan, a Zora na rubu suza.

Foto: Rtl

Foto: Rtl

Ivica dolazi kod Ante i zahtjeva svoje, postavljajući svoje uvjete! Ferida smiruje situaciju koja je blizu eskalacije. Karmela tješi Katu zbog seoskih tračeva, a Kata je u nevjerici, posebno nakon što je nazovu gadurom. Badurini je sumnjivo kako je Lovro preminuo. Čavka dobiva iznimno zahtjevan zadatak od Ante, koji očito više nikome ne vjeruje.

'Divlje pčele' od 20.30 sati na RTL-u i platformi Voyo.