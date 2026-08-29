Nervozno čekaš odgovor na poruku? Dragana Mićalović ima savjet koji bi mnogi trebali čuti

Poznata srpska glumica i voditeljica nadolazećeg showa 'Love Island Adria' Dragana Mićalović (35) ponovno je pokazala svoju savjetničku stranu. U kratkom videu objavljenom na službenom Instagram profilu showa odgovorila je na ljubavnu dilemu s kojom su se susreli mnogi - što napraviti kada osoba kojoj smo poslali poruku satima ne odgovara?

„Mmm, pa za početak, pusti čovjeka da živi”, poručila je Dragana nakon što je u ulozi „drage Gage” dobila pitanje: „Ne odgovara mi na poruke satima, što da radim?”

No, imala je spreman odgovor i za situaciju u kojoj čekanje više ne traje nekoliko sati.

„A ako ti ne odgovara na poruke danima, onda pusti sebe da živiš”, zaključila je.

Dragana Mićalović u novoj ulozi

Dragana Mićalović publici je prije svega poznata po brojnim glumačkim ulogama, a sada je očekuje novi profesionalni izazov. Kao voditeljica regionalne verzije dating showa 'Love Island Adria' pratit će događanja među natjecateljima i njihove ljubavne odnose u vili.

Riječ je o njezinu prvom velikom voditeljskom angažmanu, a glumica je ranije otkrila kako ju je projektu privukla upravo mogućnost da izađe iz svoje zone komfora. Posebno se veseli spontanosti i nepredvidivim situacijama koje donosi reality format.

Foto: Voyo

Ljubavne priče stižu na Tenerife

'Love Island Adria' 13. rujna stiže na Voyo kao prva regionalna verzija svjetski poznatog dating showa. U luksuznoj vili na Tenerifima priliku za pronalazak ljubavi tražit će samci iz Hrvatske, Srbije i Slovenije.

Kako bi ostali u showu, natjecatelji će morati biti u paru, dok će oni koji ostanu sami riskirati ispadanje. Njihove će odnose dodatno testirati dolasci novih kandidata, promjene parova i brojne neočekivane situacije.

Važnu ulogu imat će i gledatelji koji će putem aplikacije moći glasati i utjecati na sudbine natjecatelja.