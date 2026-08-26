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ROBERT KURBAŠA /

Nekad je lomio srca kao David, a danas živi povučenije i vraća se na male ekrane

Nekad je lomio srca kao David, a danas živi povučenije i vraća se na male ekrane
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Foto: Maja Bota Strbe

Od 7. rujna gledatelje RTL-a očekuje nova domaća kriminalistička serija 'Specijalisti Zagreb' u kojoj će se pojaviti brojni poznati glumci u epizodnim ulogama, a među njima i Robert Kurbaša

26.8.2026.
9:07
Maja Šitum
Maja Bota Strbe
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U seriji 'Specijalisti Zagreb' na male ekrane vraća se glumac Robert Kurbaša (48) koji će utjeloviti jednu od epizodnih uloga. Publika ga pamti po brojnim likovima koje je utjelovio, a od kada je 2008. godine zaigrao zavodnika Davida u seriji 'Ne daj se Nina' posao je miljenik Hrvatica. 

Nastavio je nizati uloge u televizijskim produkcijama i kazalištu, a 2018. godine okušao se i u dizajnu krunica napravljenih od kamena iz Međugorja, maslinovog drveta i kamena s Brda ukazanja. Posljednjih godina manje ga viđamo na društvenim događajima, jer kako je objasnio, tako si je posložio prioritete.  

Od  2013. godine Splićanin je u braku s bivšom Miss Universe Dalmacije Kristinom Matković s kojim je dobio troje djece, kćer Ellu i sinove Marka Iliju i Emanuela. 

Nekad je lomio srca kao David, a danas živi povučenije i vraća se na male ekrane
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

''Bez ravnoteže i stalnog balansiranja nema napretka. Biti roditelj je najljepši, ali vjerojatno i najteži zadatak koji sebi čovjek može zadati. Supruga i ja smo ušli u to potpuno svjesno'', opisao je jednom prilikom za časopis Story glumac kojeg ćemo sada gledati u RTL-ovoj seriji 'Specijalisti Zagreb' koja se počinje prikazivati 7. rujna. 

Gledateljima će iz tjedna u tjedan pratiti zaseban slučaj, a policijski tim predvođen s četiri inspektora suočavat će se sa slučajevima koji sežu od korupcije i pohlepe do obračuna podzemlja. 

Specijalisti ZagrebRobert Kurbasa
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