Došao je red na crveni tim da otkrije Tomu Gretiću koje dvije osobe su odlučile nominirati nakon neizvršenja zadataka u restoranu. Glavni chef pitao je Vehida za koga su se odlučili, a on je rekao da su to Emina i Sara. "Srce lupa. Jako neugodan osjećaj stajati ispred chefa", rekla je Emina.

"Vehide, zašto Sara i Emina?", pitao je Gretić. "Sara zbog toplog predjela i zato što je kasnila i nisam mogao nominirati sebe nego nekog tko je radio sa mnom, a zbog glavnih jela, odnosno priloga koji su kasnili Emina", objasnio je Vehid.

Gretić je pitao Saru misli li da zaslužuje biti nominirana. "Pa, i da i ne. Smatram da jesam pogriješila. Nisam pamtila brojeve stola i nisam znala ponoviti narudžbu i problem je malo kašnjenje jela", rekla je ona. "Mislim da je na glavnom jelu bilo možda više grešaka nego na toplom predjelu", dodala je.

"Bila si spora i zbunjena, ali je sve izlazilo, je li tako?", pitao ju je Gretić i ona je potvrdila. "Sara, vrati se natrag. Vehide, dođi naprijed", naredio je.

Pitao je Vehida je li pomogao Sari na toplim predjelima. "Pitao sam više puta za pomoć. Koliko sam mogao, pomagao sam, chefe", odgovorio je Vehid. Dodao je kako se nije mogao gurati među troje kolega. "Onda prijeđeš na drugu stranu i sve je riješeno. Je li tako?", pitao ga je Gretić.

Vehid je potvrdio da je tako. "Ti si jednako kriv kao Sara, ako ne i više. Ako vidiš da je tvoj kuhar na stanici koji radi s tobom u problemu, pomogneš", istaknuo je Gretić. Vehid je priznao da se ukočio i nije znao kome pomoći, a kome ne. "Nisam htio da se dogodi ista situacija kao s Dragomirom", rekao je.

"Ovo je treća večera, je li tako? Svi ste glasali koji ste morali za onoga tko je unakazio glavno jelo. Jesi ti kriv za to?", pitao je Gretić Dominika. "Djelomično jesam, chefe", odgovorio je on. "Koji dio nisi?", zanimalo je Gretića. "Nisam kriv za dio kad su počeli kasniti prilozi i kad losos nije bio dovoljno pečen", objasnio je Dominik.

Gretić ga je pitao što onda on nema veze s lososom, a on je rekao da ima veze i da je za to isto kriv. "Dobar si koliko ti je dobar taj zadnji čin koji si zapravo napravio. Nema mjesta greškama", komentirao je Dominik.

Gretić se potom obratio Marjani. Nazvao ju je špijunom, a ona je objasnila da pribjegla tome zbog tima. Na pitanje koji je njezin zadatak istaknula je da mora trčati i pomagati svima. "Ja sam samo htjela pomoći svome timu. Ponovila bih to ako smatram da će to pomoći da se jelo izbaci van", istaknula je Marjana.

Nakon toga je Gretić pozvao Teu i Tomislava da dođu među nominirane. "Mislili smo, napokon jedna bez naših nominacija i evo ga, opet smo tamo pod svjetlima reflektora", komentirala je Tea. Gretić je pitao Teu i Tomislava jesu li pamtili narudžbe i ona je odgovorila da jesu što je njega začudilo.

"Osim zadnjeg stola", ispravila se Tea. "A zašto si onda tri puta dolazila, za koga čitati? Za koga si čitala?", pitao je Gretić Marjanu. "Za njih, chefe", priznala je Marjana. "A da dogovorite priču prije nego dođete ispred mene?", pitao je Gretić. Tea je komentirala da joj nije jasno što se događa, a Gretiću je rekla da nije čula broj stola koji je bio posljednji.

"Zaista ne lažemo", istaknula je Tea, iako postoji snimka trenutaka iz kuhinje.

Gretić je istaknuo da je Marko jedini pamtio stolove kako treba i samo je s jednim pogriješio. "Bez pamćenja narudžbi nema servisa", istaknuo je.

"Roko, i ti imaš malo putra na glavi danas. Da se to više ne ponovi", rekao je Gretić. "Svi smo malo bili rastreseni od početka danas i nismo se mogli nikako pribrati", priznao je Dominik.

Gretić je pitao zašto su nominirali Eminu. "To je bila timska odluka", rekao je Dominik. Emina je objasnila da joj je Gretić šparoge tri puta. "Mislim da s pravom stojim ovdje", istaknula je.

"Ja vas sve mogu vratiti, sve vaše nominacije", rekao je Gretić. Chiara je komentirala da više ne znaju što se događa i tko ispada. Gretić je rekao Tomislavu i Tei da se vrate. "I nemojte mi lagati nikad više", upozorio ih je.

"Ne znam više što da mislim, iskreno o cijeloj situaciji", rekla je Tea. Gretić se nakon toga obratio Emini.

"Emina, imam osjećaj da je tebi sve to postalo malo teško", rekao je. Ona je to potvrdila. Gretić je rekao Emini da njezino kuhanje nije dovoljno dobro i odlučio da ide kući.

"Dobila sam jedno prelijepo iskustvo u životu koje nema svatko priliku dobiti. Hvala na tome svima", rekla je Emina.

